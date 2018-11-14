Madenciler, Vali Bektaş'ı Ziyaret Etti

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkan Ahmet Demirci ve sendika yöneticileri, Zonguldak
Valisi Erdoğan Bektaş
'ı ziyaret etti.
Sendikadan yapılan açıklamaya göre, GMİS Genel Başkan Ahmet Demirci, göreve yeni başlaması dolayısıyla Vali Demirci'ye nezaket ziyaretinde bulundu.
Ziyarette Vali Bektaş
'a yeni görevinin hayırlı olmasını dileyen Demirci, sendika hakkında bilgiler verdi.
Demirci'ye ziyaretinde Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu
, Genel Sekreter
Satılmış Uludağ
, Genel Mali Sekreter Adnan Tıska, Genel Eğitim ve Teşkilat Sekreteri Kahraman Kabasakal eşlik etti.
14 Kasım 2018 Çarşamba 17:22