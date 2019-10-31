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Madencileri taşıyan işçi servisi devrildi: 14 yaralı

Madencileri taşıyan işçi servisi devrildi: 14 yaralıZONGULDAK - Zonguldak'ta maden işçilerini taşıyan işçi servisi devrildi.

31.10.2019 09:23
Madencileri taşıyan işçi servisi devrildi: 14 yaralı
ZONGULDAK - Zonguldak'ta maden işçilerini taşıyan işçi servisi devrildi. Kazada 1'i ağır 14 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, sabah saatlerinde Zonguldak-Ereğli Karayolu Kandilli yol ayrımı mevkisinde yaşandı. Mustafa T. idaresindeki 67 AAU 323 plakalı maden işçilerini taşıyan işçi servisi virajı alamayarak kaza yaptı.
Devrilen araçta bulunan maden işçileri yaralandı. İşçilerden Okan Bozkurt'un durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yaralılardan 7'si Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi'ne diğer yaralıların ise ilçedeki özel hastanelere kaldırıldığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Madencileri taşıyan işçi servisi devrildi: 14 yaralı

Zonguldak Ereğli, Zonguldak, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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