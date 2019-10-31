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Zonguldak'ta madencileri taşıyan işçi servisi kaza yaptı: 1'i ağır 14 yaralı

Zonguldak'ta maden işçilerini taşıyan servis, Zonguldak-Ereğli karayolu Kandilli yol ayrımı mevkisinde virajı alamayarak kaza yaptı. Kazada 1'i ağır olmak üzere 14 kişi yaralandı.

31.10.2019 09:05

Zonguldak'ta maden işçilerini taşıyan işçi servisi devrildi. Kazada 1'i ağır 14 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza sabah saatlerinde Zonguldak-Ereğli karayolu Kandilli yol ayrımı mevkisinde yaşandı. Mustafa T. İdaresindeki 67 AAU 323 plakalı maden işçilerini taşıyan işçi servisi virajı alamayarak kaza yaptı.

1 İŞÇİNİN DURUMU AĞIR

Devrilen araçta bulunan maden işçileri yaralandı. İşçilerden birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yaralılardan 7'si Ereğli Devlet Hastanesi'ne diğer yaralıların ise ilçedeki özel hastanelere kaldırıldığı öğrenildi. İşçilerin evlerinden çıkıp çalıştıkları TTK Kandilli Müessesesi'ndeki maden ocağına gittikleri öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Zonguldak'ta madencileri taşıyan işçi servisi kaza yaptı: 1'i ağır 14 yaralı

Zonguldak, Kandilli, Güncel

Kaynak: İHA


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