Madencilik Sektöründe İşverenler Sendika Kurdu

Madencilik sektöründe faaliyet göstermek üzere MASS Maden Sanayicileri İşveren Sendikası adlı bir işveren sendikasının kurulduğu bildirildi.
Sendikadan yapılan yazılı açıklamada, ilk yönetim kurulu toplantısının 16 Kasım'da gerçekleştirildiği belirtildi. Ankara
'da kurulan sendikanın başkanlığına Celal Koloğlu'nun getirildiği kaydedilen açıklamada, başkan vekilliğine Naci İlci ve Hüseyin Acar
'ın, genel sekreterlik görevine ise Maden Yüksek Mühendisi Halim Demirkan'ın seçildiği ifade edildi.
19 Kasım 2018 Pazartesi 11:37