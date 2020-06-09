Madende göçük altında kalan 2 işçiyi mesai arkadaşları kurtardı

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde özel bir maden ocağında meydana gelen göçükte 2 işçi yaralandı.

09.06.2020 21:02 | Son Güncelleme: 09.06.2020 21:54
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde özel bir maden ocağında meydana gelen göçükte 2 işçi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Harmanlı köyündeki kömür madeni ocağında tahkimat sırasında henüz belirlenemeyen nedenle göçük meydana geldi.
10 madencinin tahkimat için çalıştığı ocakta, Rafi Muyan ve Nizamettin Alpdemir göçü altında kaldı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma, Edirne Afet ve Acil Durum ekipleri sevk edildi.
Muyan ve Alpdemir'i bulundukları yerden mesai arkadaşları çıkardı.
Yaralanan 2 madenci olay yerine gelen ambulansla Uzunköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Maden ocağı çavuşu Aziz Boydaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çalışma sırasında mesai arkadaşlarının üzerine taş düştüğünü belirterek, "Arkadaşlarımızı kurtardık. İlk yardım yaptık ilk önce, sonra dışarı çıkardık. Ambulansla hastaneye götürdüler." dedi.
Boydaş, hastaneye kaldırılan mesai arkadaşlarının durumunun iyi olduğunu öğrendiklerini kaydetti.
Harmanlı köyü muhtarı Necdet Dikim de göçüğün destekleme çalışması, tahkimat sırasında meydana geldiğini belirtti.
Taş parçalarının ilk olarak tahkimatın yapıldığı ağaçların üzerine düştüğünü anlatan Dikim, "Ağaçlar biraz yana kayınca arkadaşların üzerine gelmiş. Kazada iki madenci yaralandı. Tabi bu bizim bölgemizin kaderi, maden ocaklarında rastlanan kazaların olmamasını temenni ediyoruz. Kazanın ölümcül olmaması bizi sevindirdi. Arkadaşlara geçmiş olsun diyoruz. İnşallah, önümüzdeki zamanlarda bu tür kazaların yaşanmaması dileğimiz. " diye konuştu. Madende göçük altında kalan 2 işçiyi mesai arkadaşları kurtardı

Kaynak: AA

Etiketler: Uzunköprü, Edirne, İşçi, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi 2022’de yürürlüğe girecek Haber
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi 2022'de yürürlüğe girecek
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, normalleşmede kaldırılan kısıtlama kararlarını açıkladı Haber
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, normalleşmede kaldırılan kısıtlama kararlarını açıkladı
Erdoğan, Yıldırım’ı Meclis Başkanlığı için düşünüyor ancak Yıldırım’ın gönlünde Cumhurbaşkanı Yardımcılığı var Haber
Erdoğan, Yıldırım'ı Meclis Başkanlığı için düşünüyor ancak Yıldırım'ın gönlünde Cumhurbaşkanı Yardımcılığı var
Acun Ilıcalı, Fortuna Sittard’a Sercan Yıldırım’ı transfer etmek istiyor Haber
Acun Ilıcalı, Fortuna Sittard'a Sercan Yıldırım'ı transfer etmek istiyor
Hindistan’da 5 hastanenin geri çevirdiği koronavirüs hastası hayatını kaybetti Haber
Hindistan'da 5 hastanenin geri çevirdiği koronavirüs hastası hayatını kaybetti
10 yaşındaki Mustafa’nın ölümündeki gerçek, tomografi çekilince ortaya çıktı Haber
10 yaşındaki Mustafa'nın ölümündeki gerçek, tomografi çekilince ortaya çıktı
e-Devlet’te uygulamaya giren ’Araçlarım’ hizmetiyle tüm işlemler tek sayfadan yapılabilecek Haber
e-Devlet'te uygulamaya giren "Araçlarım" hizmetiyle tüm işlemler tek sayfadan yapılabilecek
Antalyalı çiftçinin ürettiği kekik aromalı karpuzlara telep yağıyor Haber
Antalyalı çiftçinin ürettiği kekik aromalı karpuzlara telep yağıyor
Haberler››Güncel››Madende göçük altında kalan 2 işçiyi mesai arkadaşları kurtardı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

22:17: Ardahan'da fırtınada hasar gören binalar için 253 bin lira kaynak sağlandı - Haber 22:15: İsrail ve Filistin'deki Türk vatandaşları tahliye edildi - Haber 22:13: Son Dakika: Milletvekilliği düşürülüp tutuklanan HDP'li Leyla Güven tahliye edildi - Haber 22:13: Kocaeli'de evden hırsızlığa 3 tutuklama - Haber 22:13: New York'ta protestocuya şiddet uygulayan polise 4 ayrı suçlama - Haber 22:00: Köle taciri Robert Milligan'ın Londra'daki heykeli söküldü - Haber 21:35: Acun Ilıcalı, Fortuna Sittard'a Sercan Yıldırım'ı transfer etmek istiyor - Spor 21:17: 2021'den sonra besilik büyükbaş hayvan ithalatına izin verilmeyecek - Haber 20:12: Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi 2022'de yürürlüğe girecek - Ekonomi 13:09: Evinin balkonunda gergedan böceği bulan genç, ona gözü gibi bakıyor - Haberler