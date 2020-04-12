Madende hayatını kaybeden işçi toprağa verildi
Manisa'nın Soma ilçesinde özel bir maden ocağında bakım onarım faaliyetleri sırasında meydana gelen göçükte ölen 40 yaşındaki Erdinç Karaveli, memleketi Zonguldak'ta toprağa verildi.
12.04.2020 13:54 | Son Güncelleme: 12.04.2020 14:00
Soma ilçesinde özel bir maden ocağında bakım onarım faaliyeti sırasında göçük meydana geldi. Göçükte kalan işçilerden 40 yaşındaki Erdinç Karaveli'nin cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından cenaze aracıyla memleketi Zonguldak'a gönderildi.
Maden işçisi için öğlen namazını müteakiben tören düzenlendi. Sokağa çıkma yasağı sebebiyle cenazeye Karaveli'nin yalnızca birinci derece yakınları katıldı.
Öğlen namazı öncesi kılınan cenaze namazının ardından dualarla birlikte Karaveli'nin cenazesi köyünde defnedildi. - ZONGULDAK
Kaynak: İHA