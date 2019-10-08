Madende yılsonu ihracat hedefi 5 milyar dolar

2018 yılında 4,56 milyar dolarlık ihracat yaptıklarını, 2019 yılını ise 5 milyar dolar seviyelerinde kapatmak istediklerini dile getiren (İMİB) Başkanı Dinçer, ABD'nin bütün dünya ülkelerinden gerçekleştirdiği 3 milyar dolarlık doğal taş ithalatını Türkiye'nin tek başına karşılayabileceğini ifade etti. Dinçer, ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross ile Eylül'de gerçekleştirdikleri yarım saatlik görüşmenin temel amacının bu olduğunu aktardı.

Türkiye'de 60 maden türünde üretim yapıldığını, 150 farklı türde de doğal taş çeşitliliğine sahip olunduğunu dile getiren İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) Başkanı Aydın Dinçer, ülkenin mermer çeşitliliğini ise 650 olarak açıkladı. Çevreye duyarlı sürdürülebilir madencilik ile bu zenginliğin değerlendirilmesi gerektiğini söyleyen İMİB Başkanı Dinçer, Türkiye'nin ithal kömür, demir cevheri, altın, bakır, kurşun, çinko ve birçok maden ve metale her yıl yaklaşık 25 milyar dolar ödediğini aktardı.

Birlik olarak hem madende ithalatın azaltılması hem de ihracatın arttırılması için yoğun çalışma yürüttüklerini söyleyen İMİB Başkanı Aydın Dinçer, 2019 yılının ilk dokuz aylık döneminde, 2018 yılının aynı dönemine göre % 5,10'luk bir düşüsün söz konusu olduğunu söyledi. 2018 yılını 4,56 milyar dolarlık ihracatla kapattıklarını anlatanİMİB Başkanı Dinçer, 2019'u 5 milyar dolarlık bir ihracatla bitirmeyi hedeflediklerini kaydetti. Sektörün yılsonu hedeflerine ulaşmasında Amerika pazarının önemli bir rol üstlendiğini aktaran İMİB Başkanı Dinçer,madencilik sektörünün önemli bir kalemini oluşturan doğal taş sektörüyle Amerika'ya ihracat yaptıklarını söyledi.ABD'ye yapılan 400 milyon dolarlık doğal taş ihracatını artırmak için Eylül ayında Türkiye'ye gelen ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross ile ikili görüşme gerçekleştirdiklerini hatırlatan Dinçer,Amerika'nın bütün dünyadan 3 milyar dolar değerinde doğal taş ithalatı gerçekleştirdiğini,bu rakamı Türkiye'nin tek başımıza karşılayacak güce sahip olduğunu belirtti.