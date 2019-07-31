Haberler» Güncel» Haber

Madendeki göçükte mahsur kalan 3 işçi kurtarıldı (2)- Yeniden

ZONGULDAK'ta özel maden ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan 3 işçi, yaralı kurtarıldı.

31.07.2019 13:09 Madendeki göçükte mahsur kalan 3 işçi kurtarıldı (2)- Yeniden
ZONGULDAK'ta özel maden ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan 3 işçi, yaralı kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan işçilerden 2'sinin durumunun ağır olduğu belirtildi.
?Rat Mahallesi'nde bulunan özel maden ocağında, saat 10.00 sıralarında göçük meydana geldi. Kömür üretimi sırasında tavanın çökmesi sonucu 3 işçi mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) tahlisiye ekibi ile AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Mahsur kalan Alper Kıransoy, Volkan Kıransoy ve Mehmet Demirkurt, 2 saatlik çalışmanın ardından ocaktan yaralı olarak çıkartıldı.
İşçiler, hazır bekletilen ambulanslarla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan işçilerinden Alper Kıransoy ile Mehmet Demirtürk'ün sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi. Kıransoy'un kalbinin durduğu, ancak ambulansta yapılan kalp masajı ile hayata döndürüldüğü bildirildi.
Göçükle ilgili soruşturma başlatıldı.



Zonguldak, İşçi, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
14:47   Bahçecik Barajı'nda yüzde 20'ye ulaşıldı
14:47   Türk-İş Genel Başkanı Atalay: "(Kamu işçisinin zam pazarlığı) Dün bize en son verdikleri teklif,...
14:46   Boyner "Askıda İyilik" ile yüzleri güldürmeye davet ediyor
14:45   SUBÜ, sanayi işbirliğini genişletiyor
14:45   İmar barışından faydalanmak için son günler
14:45   "Gazilerimize Türk milleti olarak şükran borçluyuz"
14:45   "Burası eş, dost, akraba yeri değil"