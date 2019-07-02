02.07.2019 21:04
Haberler» Güncel» Haber

Madımak olayları Didim'de unutulmadı

Madımak olayları Didim

2 Temmuz Sivas olaylarının 26. yıldönümünde hayat kaybeden 33 kişi, Aydın'ın Didim ilçesinde düzenlenen etkinlikle anıldı.

2 Temmuz Sivas olaylarının 26. yıldönümünde hayat kaybeden 33 kişi, Aydın'ın Didim ilçesinde düzenlenen etkinlikle anıldı.

Didim Demokrasi Platformu çatısı altında bir araya gelen Didim Alevi Bektaşi Kültür Merkezi ve Cem evi derneği, Hacı Bektaşi Veli Anadolu Kültür Vakfı Akbük Şubesi, CHP Didim ilçe örgütü, KESK'e bağlı sendikalar ve Emekli Sen'in de yer aldığı gruplar Altınkum Yunuslu Parkta bir araya geldi.

Grup daha sonra ellerinde pankart ve dövizler eşliğinde Yunuslu Park'tan Çamlık'ta geçtiğimiz aylarda açılan 2 Temmuz Parkına kadar sloganlar eşliğinde yürüdü. Parktaki etkinliğe Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, CHP Didim İlçe başkanı Nurettin Koçak ile bazı CHP'li belediye meclis üyeleri katıldı.

Parktaki anma etkinliği saygı duruşu ile başladı. Anma etkinliğinde ilk konuşan Hacı Bektaşi Veli Anadolu Kültür Vakfı Akbük Şubesi Haydar Kocaoğlu Sivas'ta hayatını kaybeden 33 şair ve ozan ile 2 otel çalışanını unutmadıklarını kaydetti. - AYDIN
Kaynak: İHA
2 Temmuz, Sivas, Aydın, Didim, Güncel

Son Dakika Haberleri
21:50   Uzungöl'de ağaçta mahsur kalan yamaç paraşütçüsü kurtarıldı
21:50   Balıkesir'de orman yangını
21:50   Putin, Savunma Bakanı Soygu'ya 14 askerin öldüğü bölgeye gitme talimatı verdi
21:47   AB'de başkanlık pozisyonları için uzlaşmaya varılması
21:45   Putin tüm yurt dışı programlarını iptal etti, Savunma Bakanı Şoygu ile görüştü
21:45   Beyaz Saray'da açıklanmayan acil durum
21:45   Denizde kaybolan müzik öğretmeninin cansız bedeni bulundu