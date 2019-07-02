Madımak olaylarına tanık olan Karamollaoğlu'ndan çağrı: Karanlık eller ortaya çıkarılsın

Sivas Madımak Oteli'nde yaşanan olaylar sırasında Refah Partisi'nden Sivas Belediye Başkanı olan Temel Karamollaoğlu, facianın 26. yıl dönümünde Twitter hesabından paylaşımda bulundu. "Buradan açık bir çağrıda bulunmak istiyorum" diyen Karamollaoğlu, "Madımak hadisesi tekrar araştırılmalı, karanlık eller ortaya çıkarılmalı ve hiçbir şey gizli kalmamalıdır. Gerçek suçlular adalet önünde mutlaka hesap vermelidir." dedi.

Karamollaoğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Bugün Madımak'ta yaşanan vahşetin 26. yıl dönümü. Bu dram bütün insanlığın ortak yarasıdır. Üzerinden yıllar geçse de acısı dinmeyecektir.

1993 yılı ülkemiz için karanlık bir dönem olmuştur. Madımak başta olmak üzere Uğur Mumcu ve Eşref Bitlis suikastları, Başbağlar vahşeti gibi acı hadiselerin ardı ardına yaşandığı ve birilerinin karanlık emellerinin olduğu bir yıldır.

"MADIMAK HADİSESİ TEKRAR ARAŞTIRILMALI"

Buradan açık bir çağrıda bulunmak istiyorum! Madımak hadisesi tekrar araştırılmalı, karanlık eller ortaya çıkarılmalı ve hiçbir şey gizli kalmamalıdır. Gerçek suçlular adalet önünde mutlaka hesap vermelidir.

Ülkemizin bundan sonra bu tür acı hadiselerle karşılaşmaması ve hangi inanca sahip olursa olsun kardeşçe yaşayabildiğimiz bir Türkiye'nin inşa edilmesini temenni ediyorum.

İşte Karamollaoğlu'nun paylaşımı;

KARAMOLLAOĞLU, MADIMAK OLAYLARI SIRASINDA KONUŞMA YAPMIŞTI

O dönem Sivas Belediye Başkanı olan Temel Karamollaoğlu, otel önünde toplanan kalabalığı sakinleştirmek için konuşma yapmıştı.

Olayları engelleyemediği gerekçesiyle eleştirilere hedef olan Temel Karamollaoğlu'nun yaptığı konuşma şöyleydi:

''Bazen 5 bin kişi yola bir dava için çıkar. Beş kişi bunu galeyana getirerek saptırabilir. Biz bunları daha önce yaşadık. 80 öncesinde birçok mitingde bu yaşandı. Şimdi, sizden rica ediyorum. Oturun. Şimdi sizden abiniz olarak, belediye başkanınız olarak rica ediyorum. Bana karşı en ufak saygı, sevgi duyan kardeşlerimden rica ediyorum. Lütfen şu noktadan itibaren sükunetle dağılalım.

Şimdi muhterem arkadaşlar, sizden bir ricada bulundum. Tabii bana karşı boş ver diyenleri bilmem ama lütfen şu noktadan itibaren, ben teşebbüste bulunacağım, buradaki arkadaşlar, kimseyle bir çatışmanın içerisine girmesin. Polisimizle, emniyetimizle, jandarmamızla bir çatışmanın içerisine girmeden sükunetle dağılsınlar.

Haydi bakalım, şimdi arkadaşlarımızın dağılmasını istiyorum. Cenab-ı Hak hepinizden razı olsun. Ben gerekli temaslarda bulunacağım.''