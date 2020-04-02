Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

MADO'dan sağlık çalışanlarına tam destek

MADO Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Kanbur, Korona virüs nedeniyle çalışan sağlık görevlilerinin yanlarında olduklarını açıkladı.

02.04.2020 14:09 | Son Güncelleme: 02.04.2020 14:09
MADO'dan sağlık çalışanlarına tam destek
MADO Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Kanbur, Korona virüs nedeniyle çalışan sağlık görevlilerinin yanlarında olduklarını açıkladı.

Ülke genelinde kritik günlerden geçildiğini söyleyen Kanbur, Korona virüs ile mücadele eden sağlık çalışanlarına desteklerini açıkladı. MADO olarak sağlık çalışanlarının her türlü gıda desteğinin ücretsiz olarak sağlanacağını ifade eden Kanbur, "Bu kritik günlerde sağlık çalışanlarımız ön planda hizmet veriyorlar. Sağlık çalışanlarımız evlerini bırakıp hizmet veriyorlar. O yüzden onların çalışmalarına katkı sağlama bakımından mağazalarıma talimat verdim, 'bütün sağlık çalışanlarının her hangi bir taleplerinde harfiyen yerine getirip para talep etmeyeceksiniz' dedim. Su talebinde bulunan özellikle İl Sağlık Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi gibi kurumlarımızın su taleplerini karşılamak istiyoruz. Bugün onların yanlarında olmayacağız da ne zaman olacağız. Sağlık çalışanlarımızı seviyoruz, vatandaşlarımız da evlerinde hiç çıkmasınlar. Çocuklarınızdan uzak kalın ve yarınlar bizim olacak inşallah" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

Etiketler: Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››MADO'dan sağlık çalışanlarına tam destek - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Yankesicilikten yakalanan çocuğun 473 suç kaydı çıktı Haberler
Yankesicilikten yakalanan çocuğun 473 suç kaydı çıktı
Kötü günler bitecek diye beklerken vücutta 49 gün kalan virüs tespit edildi Haberler
Kötü günler bitecek diye beklerken vücutta 49 gün kalan virüs tespit edildi
Virüs şüphelilerinin kimliğini gizleyen 2 laborant hakkında soruşturma Haberler
Virüs şüphelilerinin kimliğini gizleyen 2 laborant hakkında soruşturma
Ölüm sebebi ’korona’ olarak açıklanan kadının testi negatif çıktı Haberler
Ölüm sebebi 'korona' olarak açıklanan kadının testi negatif çıktı
İmamoğlu, İBB’nin yardım kampanyasında toplanan miktarı paylaştı Haberler
İmamoğlu, İBB'nin yardım kampanyasında toplanan miktarı paylaştı
Koronaya karşı en sert tedbiri alan ülke! Yasağa uymayan vurulacak Haberler
Koronaya karşı en sert tedbiri alan ülke! Yasağa uymayan vurulacak
5 liraya satılan maskelerin maliyet fiyatı şaşırttı Haberler
5 liraya satılan maskelerin maliyet fiyatı şaşırttı
Uzmanların ’1-2 hafta çok kritik’ uyarısından sonra bu görüntüler geldi Haberler
Uzmanların "1-2 hafta çok kritik" uyarısından sonra bu görüntüler geldi

Son Dakika Güncel Haberleri

15:06: Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyondan Yemen'e 24 saatte 34 hava saldırısı - Haber 15:05: Twitter'da sanal hastane kuruldu; çok sayıda hekim gönüllü hizmet veriyor - Haber 15:04: Tunus'un sembolü kadim şehir Medine'nin pırıltısını koronavirüs söndürdü - Haber 15:04: Rusya'nın ABD'ye gönderdiği malzemelere ilişkin "yardım mı satın alma mı" tartışması - Haber 15:04: Eskişehir'de sağlık görevlileri için koruyucu tulum kampanyası - Haber 13:16: Son dakika: AK Parti'den infaz düzenlemesine ilişkin açıklama: Yargı sürecindeki suçları da kapsayacak - Haber 12:42: Son Dakika: İspanya'da koronavirüs salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bini aştı - Haber 12:08: İran Kasım Süleymani'yi unutmuyor! Trump elde ettikleri istihbaratı paylaşarak İran'ı uyardı - Haber 12:05: Köyündeki karantina kurallarına uymayan vatandaş, 3 bin 150 TL ceza yedi - Haber 11:36: Dünya koronavirüs salgını ile mücadele ederken yeni kolera salgını hızla yayılmaya devam ediyor - Haberler 11:34: Son dakika: Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: 380 bin üniversite öğrencisine yurt ücretleri iade ediliyor - Haber 11:20: Filipinler Devlet Başkanı'ndan korona yasaklarına uymayanlara uyarı: Karşı gelen vurulacak - Haberler