26.06.2019 09:31
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MADO'dan sosyal medyayı karıştıran cinsellik içeren görüntüyle ilgili açıklama

MADO

Restoran zinciri MADO'dan, İstanbul'da bulunan bir şubelerinde yaşandığı iddia edilen ve cinsellik içeren görüntülerle ilgili açıklama geldi.

MADO, İstanbul 'da bulunan bir şubelerinde yaşandığı iddia edilen ve cinsellik içeren görüntülerle ilgili olarak açıklama yaptı.

Dün sosyal medyada çok sayıda kişi tarafından paylaşılan video ile ilgili olarak MADO, şunları kaydetti:

"Şu sıralar sosyal medyada MADO markası ile ilişkilendirilen ahlaksız ve bir o kadar da markamızı zedeleyici bir video paylaşılmaktadır. İstanbul 'daki bir mekanda yaşanan olayın MADO'ya bağlı herhangi bir mağazada gerçekleşmediği ve kişilerin MADO ile hiçbir ilgisi olmadığının altını önemle çiziyoruz. Konuyla ilgili tek bağlantı, olayın geçtiği mekan ile aynı binada bulunmamızdır. Hukuki süreç başlatılmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

Yayın ilkelerimiz gereği haberimizde videoya yer verilmemiştir.

İstanbul , 3. Sayfa , Güncel

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
YORUMLAR(17)
TABUTA KADAR REİSÇİ:yazıklar olsun sözde müslüman bir şirket, böyle ahlaksızlara izin veriyor. . . maraşlı madoya yakıştıramadım, sahibi müslüman adam aslında ama alt düzeydeki yöneticileri gezici zihniyetten olabilir
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  • X :Haberi okuda öyle yorum yap. mal.
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  • ATMACA :müslümanların hali ortada terör kazık cehalet sefalet bir tek uygar medeni islam ülkesi yok
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  • REİSSİZ TASMASİZ TÜRK :Geri zekalı mado değil diyorlar okumuyonmu kafanmi almiyo
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  • GEZİ :tabuta kadar yolun var
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