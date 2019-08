Madonna'nın 61. doğum günü! Madonna kimdir?

Tam adı Madonna Louise Ciccone olan şarkıcı, ilerleyen yaşına rağmen fiziği ile sık sık gündeme geliyor. Madonna'nın doğum gününde hayatı merak ediliyor. Madonna aslen nereli? Madonna çocukları, kariyeri, şarkıları ve daha fazlası…

MADONNA LOUİSE CİCCONE KİMDİR?

Madonna Louise Ciccone, 16 Ağustos 1958'de Bay City, Michigan'da dünyaya geldi. İtalyan asıllı Amerikalı babası Silvio \"Tony\" Ciccone ve Fransız asıllı Kanadalı annesi Madonna Louise Fortin'in 6 çocuğundan üçüncüsüdür. Şarkıcı, 1 Aralık 1963'te annesini göğüs kanserinden kaybetti. Babası bir süre sonra kahyalık yapan Joan Gustafson'la evlendi ve 2 çocuk daha dünyaya geldi. Baleye büyük ilgi duyan Madonna, babasından kurslara gitmek için izin aldı ve böylelikle şov dünyasına da adım atmış oldu. Rochester Adams High School'a kaydolan Madonna, aynı zamanda amigo ekibindeydi. Dans bursu almaya hak kazandığı University of Michigan'da Damian Zikakis'le tanıştı.

BREAKFAST CLUB'LA SAHNE ALMAYA BAŞLADI

Ünlü bestecinin, 1978'de New York'a gidip dans kariyeri yapmak için okulunu bıraktı. Madonna, o süre içerisinde çeşitli işlerde çalıştı ve bunlardan biri de çıplak pozlar verdiği modellikti. Ülkenin en iyi dansçı ve koreograflarından Martha Graham ve Pearl Lang'le çalışma fırsatı bulduktan sonra aralarında Alvin Ailey, Walter Nicks'in ekipleri de olan dans şirketlerinde performans gösterdi. 1979'da Fransız dansçı Patrick Hernandez'in ekibinde dünya turnesine çıktı ve müzisyen Dan Gilroy'la tanıştı. Gilroy, Madonna'nın daha sonraları ilk şarkıcılık tecrübesini yapacağı rock grubu Breakfast Club'la yolunun kesişmesini sağladı. Grubun vokali olan Madonna aynı zamanda bateri de çalıyordu.

İLK PARÇASI R&B RADYOLARDA YER ALDI

Madonna, 1980'de erkek arkadaşı Stephen Bray'in de yer aldığı ikinci grubu Emmy'de söylemeye başladı. Müzik dünyasındaki bu ilk deneyimleri DJ ve prodüktör Mark Kamins'in ilgisini çekti ve demosunu Seymour Stein'in kuruculuğunu yaptı Sire Records'a ulaştırdı. 1982 yılında, Sire Records'la anlaştı. Yayınlanan ilk single'ı "Everybody" Billboard Hot Dance/Club Chart'ta üst sıralara yerleşti. Amerika'nın en çok dinlenen R&B radyolarında plağı dönmeye başlayan Madonna o dönem zenci zannediliyordu. Sesinin R&B'ye yakın olması ve ekranlarda hiç görünmediği için dinleyicide oluşan bu ilk olumlu izlenimin etkileri de uzun sürdü.

ALBÜMÜ 3 MİLYONDAN FAZLA SATTI

1983'te yayınlanan "Burning Up" ve "Physical Attraction"dan oluşan ikinci single çalışması ile Madonna'nın dans listelerinde büyük başarı elde etmesini sağladı ve Sire Records'ı bir albüm yapmak için harekete geçirdi. En iyi albümler listesinde 8 numaraya kadar çıkan, "Holiday," "Borderline," ve "Lucky Star" single'ları yılın en sevilen çalışmaları arasında yer alan albüm, tüm dünyada 3 milyondan fazla sattı.

Madonna bir stil ikonu olarak da genç kızların büyük ilgisini çekmeyi başardı ve mücevherlerden kıyafetlere birçok ürün New York'ta açılan "Madonna Clothing Store"'da yok satıyordu. 1984'te "Madonna" albümünü takip eden ikinci albüm çalışması "Like A Virgin", uluslararası başarının kapılarını açtı. "Like A Virgin", Billboard Hot 100 Singles listesinde 6 hafta süreyle bir numarada kaldı.Marilyn Monroe'nun "Diamonds are Girls Best Friend"'deki performansına adanan Material Girl'ün listelerdeki büyük başarısından sonra Beastie Boys'la dünya turnesine çıkan şarkıcının, albümden çıkan üçüncü 45'liği "Crazy For You" bir numaraya yerleşen ikinci single'ı oldu.

A CERTAİN SACRİFİCE İLE BEYAZPERDE DE GÖRÜNDÜ

1985'te "A Certain Sacrifice" ve "Vision Quest" filmlerinde aldığı rollerle beyazperdede de görünmeye başlayan Madonna, aynı yıl başrollerini Rosanna Arquette ve Aidan Queen'le paylaşacağı ilk önemli filmi Desperately Seeking Susan'da rol aldı. 70'lerin sonunda verdiği siyah beyaz çıplak pozlarının Penthouse ve Playboy dergilerinde yayınlanmasından sonra tartışmalara konu oldu.

TRUE BLUE EN ÇOK SATAN ALBÜMÜ

Aynı yıl ilk görüşte aşık olduğu aktör Sean Penn'le 16 Ağustos'ta evlendi. İkilinin 1986'da birlikte rol aldıkları "Shangai Suprise" filmi, box-office'te beklenen başarıyı gösteremedi. Patrick Leonard 'la birlikte hazırladıkları üçüncü debut albümü "True Blue" dünya çapında 21 milyondan fazla sattı. Daha sonraları yayınlayacağı "The Immaculate Collection"dan sonra en fazla satan Madonna albümü "True Blue" olacaktı. Albümden sırasıyla Live To Tell, Papa Don't Preach, Open Your Heart, True Blue ve La isla Bonita gibi hitler çıktı.

1987'de "Who's That Girl" filminde rol aldı. Bu film için hazırlanan şarkılar ile turnelere katıldı. Madonna turneden kazandıklarının bir bölümünü Aids'le mücadele eden AMFAR'a bağışladı. Whos That Girl Tour'dan sonra Japonya'da Madonna pulları postaya verildi. 1988'de, Broadway'de sahnelenen 'Speed The Plow' adlı tiyatro oyununda oynadı. Sean Pean ile Madonna evliliklerini 1989'da noktaladı. Bu dönemde Madonna ile John Kennedy Jr. ilişki yaşadıkları konuşuldu.

KLİP NEDENİYLE AFOROZ EDİLDİ

Aynı yıl Madonna "Like A Prayer"ı yayınladı. Şarkının klibi Katolikler tarafından büyük tepki çekti. Katolik Kilisesi'nin ayaklanması sonucu Madonna aforoz edildi ve Papa II. Jean Paul onu kınayan bir mektup yazdı. Şarkının yarattığı skandal bir yana, albüm dinleyiciler tarafından çok sevildi ve eleştirmenlerden de tam puan aldı.

1990 yılında, daha önce rol aldığı filmlerde oyunculuğu iyi bulunmasa da Warren Beatty ile başrollerini paylaştığı Dick Tracy ile yeniden kamera karşısına geçti. Madonna dizideki aşkını gerçek hayata taşıdı. Beatty 'den sonra "Cherish" ve "Justify My Love"ın kliplerinde de oynayan genç model ve porno yıldızı Tony Ward ile çıkmaya başladı. "I'm Breathless"albümü aynı dönemde piyasaya sürüldü. Madonna'nın diğer albümlerinden farklı olarak 30'lu ve 40'lı yılların jazz sound'unu taşıyan I'm Breathless'ten çıkan ilk single 'Vogue' tüm listelerde bir numarada yer aldı. Filmin öne çıkan şarkısı 'Sooner or Later' ise aynı yıl Oscar adayı oldu ve bestecisi Stephen Sondheim'e Orjinal Şarkı kategorisinde Oscar kazandırmayı başardı.

CİNSEL İÇERİKLİ KİTABI BEST SELLER OLDU

1991 yılında "Truth and Dare" adlı bir belgeselde oynadıktan sonra "Sex" adlı kitabı yayınladı. Fransız Katolikler Steven Meisel'in çektiği fotoğrafların gençliği pornografiye teşvik ettiği gerekçesiyle Madonna'ya ve yayıncısına dava açtı. 'Sex' , New York Times ve Washington Post listelerinde best seller oldu. Aynı yıl A League of Their Own filmi için yaptığı "This Used to Be My Playground" Amerika listelerinde bir numara de yer alan onuncu hiti olmayı başardı. 1992'de Shep Pettibone ile birlikte yaptığı "Erotica" albümü, MTV'de sadece 3 kere yayınlanabildi. Bu kısıtlamalara rağmen single, US Hot 100 Airplay chart listesinde tüm zamanların en uzun süre 2 numarada kalan şarkı olarak büyük başarı kazandı. Aynı yıl Vanilla Ice'la birlikteydi. Sonrasındakoruması James Albright'la olan birlikteliği uzun süre konuşuldu.

William Dafoe ile birlikte rol aldığı Body of Evidence' filmi 1993'te gösterime girdi. Aynı yıl The Girlie Show Tour 'a çıkan Madonna, sahnede uygunsuz davranışları nedeniyle tepki çekti. Öte yandan şarkıcı,The Girlie Show kitabını yayınladı. 1994'te altıncı stüdyo albümü Bedtime Stories geldi. Albüm Avrupa ve Avustralya'da büyük ilgi görmesi dışında en iyi pop albümü dalında Grammy adaylığı da kazandı. "Take A Bow", Billboard Hot 100'de art arda 7 hafta boyunca bir numarada kaldı. 1994'te 4 ay ünlü basketbolcu Dennis Rodman'la ilişkisi oldu. Aynı yılın Eylül ayında Central Park'ta yürüyüş yaparken tanıştığı Kübalı fitness hocası Carlos Leon'a bir birliktelik yaşadı ve çiftin 14 Ekim 1996'da kızları Lourdes Maria Ciccone Leon dünyaya geldi.

EN İYİ KADIN OYUNCU ÖDÜLÜNÜ KAZANDI

7 Kasım 1995'te Something To Remember'ı çıkardı.1996'da "Evita" filmi vizyona girdi. Filmin soundtrack'i oldukça başarılı oldu ve albümden "Don't Cry for Me Argentina" ve "You Must Love Me" gibi uluslararası hitler çıktı. En iyi film müziği dalında Oscar ve Golden Globe kazandığı şarkısı "You Must Love Me" filmin başarısını da etkiledi. Sanatçı, filmdeki rolüyle Golden Globe'da en iyi kadın oyuncu ödülünü kazandı.

RAY OF LİGHT İLE 4 DALDA GRAMMY ALDI

1997'de Carlos Leon'la olan ilişkisi sona eren Madonna, 1998'de yedinci stüdyo albümü Ray Of Light'ı çıkardı. Albümden çıkan Frozen, Avrupa listelerinde bir numara oldu ve albüm 1999 Grammy törenlerinde 4 dalda ödül aldı. Rolling Stone dergisinin tüm zamanların en iyi 500 albümü sıralamasında da 363. oldu.

GUY RİTCHİE İLE DÜNYA EVİNE GİRDİ

1999 senesinde İskoçyalı yönetmen Guy Ritchie ile tanıştı. 2000 tarihli yeni filmi The Next Best Thing izleyiciyle buluştu.22 Aralık 2000 tarihinde İskoçya'da düzenlenen bir törenle Guy Ritchie ile dünya evine girdi. Çiftin 11 Ağustos 2000 tarihinde erkek çocukları Rocco John Ciccone Ritchie dünyaya geldi. 2000 yılında ayrıca sekizinci stüdyo albümü Music'i de yayınlayan Madonna, dans, pop ve house müziklerini party ruhu taşıyan bir sound da birleştirdi. Albümden çıkan üçüncü 45'lik "What It Feels Like for a Girl''şiddet unsurları içerdiği için VH1 ve MTV tarafından yasaklandı. 2001'de şarkılarının remixlerinden oluşan GHV2'yi piyasaya sürdü.

SPEARS VE AGUİLERA'YI DUDAKLARINDAN ÖPTÜ VE TARTIŞMALARA NEDEN OLDU

Madonna, 2002'de yeni James Bond filmi için yazdığı Die Another Day isimli 45'likle Golden Globe ödülü alırken, Golden Raspberry ise şarkıyı yılın en kötüsü seçti. 2003'te, dokuzuncu stüdyo albümü "American Life"ı yayınladı. Aynı yıl American Life'ın remixlerinden oluşan Remixed & Revisited isimli bir EP yayınladı. 2004 MTV Müzik Ödülleri'nde "Hollywood" şarkısını Britney Spears, Cristina Aguilera ve Missy Elliot gibi ünlü isimlerle birlikte seslendiren sanatçı, Spears ve Aguilera'yı dudaklarından öpünce yine tartışmaların odağında yer aldı. Ardından Spears'ın albümünde yer alan Me Against Music'te konuk vokal olarak yer aldı ve şarkının klibinde de oynadı. Şarkıcı aynı sene The Re-Invention Tour'a çıktı ve turla ilgili I'm Going to Tell You a Secret isimli bir belgesel hazırladı.

SORRY İLE BİLLBOARD MÜZİK TARİHİNDE İLKE İMZA ATTI

Rolling Stone dergisinin tüm zamanların en iyi 100 artisti listesinde 36. olan Madonna, 2005'te 70'lerin dans müziği sounduyla onuncu stüdyo albümü Confessions on a Dance Floor'u yayınladı. Albümden çıkan bir diğer çalışma "Sorry", sanatçının bir numaraya çıkan 36. single'ı olarak Billboard müzik tarihinde bir ilki gerçekleştirdi.

Madonna Ekim 2006'da yetimler yurdu kurmak için Malawi'ye gitti ve ordan David isminde bir erkek çocuk evlat edindi. Şarkıcının toplamda 6 çocuğu bulunuyor.