Madonna, sağlıklı yaşam detoksu için antalya'ya geliyor

DÜNYACA ünlü pop yıldızı Madonna , New York Manhattan'daki evine Türk hamamı yapan şirketin davetlisi olarak ekim ayı sonunda Antalya 'ya geliyor. 12 gün detoks programı uygulanması planlanan Madonna, Antalya'nın tarihi ve turistik mekanlarını da gezecek.Antalya'da, alternatif sağlık turizmine ağırlık veren Rixos Downtown Otel bünyesindeki Med World Sağlıklı Yaşam Merkezi, dünyaca ünlü pop yıldızı Madonna'yı ağırlayacak. Madonna'nın New York Manhattan'taki dairesine 400 bin dolar değerinde 900 metrekarelik SPA merkezini kuran Elif Çağla Ural tarafından açılan sağlıklı yaşam merkezinde 12 gün detoks programına girmesi planlanan Madonna için tüm ayrıntılar düşünüldü. Otelin kral dairesinde kalarak, 24 saatini detoks programına göre yaşayacak olan Madonna, programın ardından ülkesine geri dönecek.AŞÇISI DA BESLENME ÜZERİNE EĞİTİM ALACAKMerkezin kurucusu Elif Çağla Ural, Madonna'nın gelişinin ekim ayının son haftası olarak belirlendiğini anlattı. Madonna'nın Antalya'ya iki yardımcısı, aşçısı ve koruma ekibiyle geleceğini aktaran Ural, "Aşçısını getirmesi çok önemli. Madonna, özel aşçısının ona uygulayacağımız beslenme programını öğrenmesini istiyor. Sağlıklı yaşama önem veren bir sanatçı. Manhattan'daki evine yaptığımız Türk hamamı projemizde de tüm ayrıntılara çok önem vermişti" dedi.SABAH BAŞLAYIP AKŞAM BİTECEK YENİLENME SEANSLARIMadonna'nın Antalya'ya geldiği ilk gün tam donanımlı check-up yapılacağını ardından yenilenme işleminin başlayacağını aktaran Ural, "Sabah uyanma saatinden yiyeceği besinlere, yatacağı saatten detoks uygulamalarının her anını ayrı ayrı programlayacağız. 12 gününü bize ayıracak. 12'nci günün sonunda tamamen yenilenmiş bir Madonna'yı ülkesine göndereceğiz" diye konuştu.ÇİN TIBBINA ÖNEM VERİYORMadonna'nın Çin tıbbına ilgi duyduğunu bildiklerini aktaran Ural, "Geleneksel tıp ve Çin tıbbı uygulamalarımızın yanı sıra, detoks çalışmalarımız olacak. Madonna'ya burada unutamayacağı bir sağlıklı yaşam programı hazırlıyoruz. Aynı zamanda Aspendos Antik Kenti ve Kaleiçi'ni gezmek istediğini de bize iletti. Gezi programlarını da sağlıklı yaşam programımıza göre ayarlayacağız" dedi.