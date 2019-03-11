Madrid'de 11 Mart Saldırılarında Hayatlarını Kaybedenler Anıldı

Kaynak: AA

İspanya'nın başkenti Madrid'de 11 Mart 2004 tarihinde 4 banliyö treninde gerçekleştirilen terör saldırılarında yaşamını yitiren 192 kişi için anma töreni yapıldı."Avrupa tarihinin en büyük terör eylemi" olarak bilinen Madrid'deki terör saldırısında hayatını kaybedenler için ilk tören Sol Meydanı'nda düzenlendi. Terör mağdurlarının kurdukları derneklerin başkanlarının, Madrid yerel yönetimi yetkililerinin ve bazı siyasi parti liderlerinin bulunduğu törene İspanya Başbakanı Pedro Sanchez de katıldı.Başbakan Sanchez, 11 Mart terör saldırısının 15. yılı dolayısıyla sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "15 yıl önce terör, barbarlık ve mantıksızlık İspanya'yı vurdu. Tarihimizin en trajik saldırısı oldu. Bunun kurbanları ve acı anılarını yaşayanlar bugün ve her zaman hafızamızda kalacak. Onları unutmayacağız." ifadelerini kullandı.Anma programları kapsamında, terör saldırılarının olduğu Atocha, El Pozo, Santa Eugenia ve Alcala de Henares istasyonlarının önünde, 11 Mart saldırılarının kurbanları için Retiro Parkı'nda dikilen 192 ağacın olduğu alanda ve kentin bazı meydanlarında törenler düzenlenip saygı duruşları yapıldı.Bu arada İçişleri Bakanlığının verileri göre İspanya, 11 Mart saldırılarının mağdurlarına 15 yılda toplam 318 milyon avro tazminat ödedi.Ayrıca, saldırılarda ölen 192 kişinin ailelerine psikolojik destek sunulduğu, yaralanan 2 bine yakın kişiye de sağlık hizmetleri ve psikolojik destek verildiği aktarıldı.SaldırılarTerör örgütü El Kaide üyesi oldukları açıklanan teröristlerce, 11 Mart 2004'te 4 banliyö treninde 4 dakika içinde 10 bombanın patlatılması sonrasında 192 kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 2 bin kişi yaralanmıştı.11 Mart saldırılarının zanlılarını bulmak için Madrid'in Leganes ilçesindeki bir apartmana 3 Nisan 2004'te yapılan polis baskınında ise teröristlerin bulundukları daireyi patlatması sonucu içerideki 7 terörist ile 1 güvenlik görevlisi ölmüştü.Saldırıyla bağlantılı olarak Yüksek Mahkeme tarafından hapis cezası verilen, çoğunluğu Fas vatandaşı 18 kişiden 8'i halen cezaevinde bulunuyor.