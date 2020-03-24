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Madrid'de buz pateni pisti Covid-19 kurbanlarına yönelik morga dönüştürüldü

İspanya'nın başkenti Madrid'de bir buz pateni merkezi, yeni tip koronavirüsün yol açtığı Covid-19 kurbanlarının nakledileceği morga dönüştürüldü.

24.03.2020 19:02 | Son Güncelleme: 24.03.2020 19:02
Madrid'de buz pateni pisti Covid-19 kurbanlarına yönelik morga dönüştürüldü
İspanya 'nın başkenti Madrid 'de bir buz pateni merkezi, yeni tip koronavirüsün yol açtığı Covid-19 kurbanlarının nakledileceği morga dönüştürüldü.

Vaka sayısının 40 bine yaklaştığı ülkede koronavirüs büyük bir hızla yayılırken başkent Madrid'de en az bin 200 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.
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Kaynak: Euronews.com

Etiketler : Koronavirüs, İspanya, Madrid, Dünya

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