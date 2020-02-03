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Madrid'de hava sahasına drone girdi… Uçuşlar durduruldu

İspanya'nın başkenti Madrid'deki Barajas Uluslararası Havalimanı'nın hava sahasına drone girmesi sonucu tüm uçuşlar durduruldu.

03.02.2020 16:36 | Son Güncelleme: 03.02.2020 16:36Madrid'de hava sahasına drone girdi… Uçuşlar durduruldu

'nın başkenti 'deki Barajas Uluslararası Havalimanı'nın hava sahasına drone girmesi sonucu tüm uçuşlar durduruldu. Havayolu trafiğinin yerel saatle 15.00 sıralarında normale dönmesi bekleniyor.

Başkent Madrid'de bulunan Barajas Uluslararası Havalimanı'nın hava sahasına yerel saatle 12.40 sıralarında izinsiz giren drone nedeniyle tüm uçuşlar durduruldu. Yerel medya, hava sahasının kapatıldığını ve havayolu trafiğinin yerel saatle 15.00 sıralarında normale dönmesinin beklendiğini bildirdi. Kapatılan havalimanına iniş yapması planlanan uçaklar, çevredeki diğer havalimanlarına yönlendirildi.İspanya Havacılık Güvenliği ve Güvenliği Ajansı (AESA), sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada droneların oyuncak olmadığı uyarısında bulunarak, "Havaalanlarının yakınında uçurulan dronelar ciddi suç teşkil etmektedir. Bu kapsamdaki cezalar 90 bin euroya kadar ulaşabilir. Dronenuzu uçurmadan önce nasıl ve nerede kullanacağınızı bilmelisiniz. Dronelar oyuncak değildir" ifadelerini kullandı.



İspanya, Madrid, Dünya

Kaynak: DHA

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