Madrid'de Motosikletçilerden Gösteri

İspanya
'nın başkenti Madrid
'de motosikletleriyle yollara çıkarak gösteri düzenleyen binlerce motosikletçi şehir içi ulaşımda motosiklet kullanım haklarının korunup, genişletilmesini istedi.
Uluslararası Motosikletçileri Koruma Birliğinin çağrısıyla yapılan gösteriye binlerce motosikletçi katıldı. Madrid kent merkezinde turlayan motosikletçiler, İspanya'nın büyük kentlerinde motosiklet kullanımının teşvik edilmesi çağrısında bulundu.
Motosikletçiler 11 maddelik taleplerinde ayrıca trafik kazalarının azaltılması için dijital güvenlik önlemlerinin artırılması, trafik uyarı levhalarının çoğaltılması, yeni park alanları ve trafik güvenliği için özel teknik çalışma kurulu oluşturulması konularını gündeme getirdi.
Madrid ve Barselona
gibi büyük belediyeler özellikle hava kirliliğiyle mücadele kapsamında şehir içi trafiğinde elektronik araçların kullanımını özendiren, dizel ve benzinli araçlara kısıtlama getiren yeni kararlar alıyor.
16 Aralık 2018 Pazar 16:29