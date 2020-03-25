Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Dünya ››Madrid'de sahra hastanesinde tedavi olan ilk hasta sağlık personelinin alkışlarıyla taburcu oldu - Haberler

Madrid'de sahra hastanesinde tedavi olan ilk hasta sağlık personelinin alkışlarıyla taburcu oldu

Madrid’de Covid-19 salgınına karşı geçen hafta kurulan sahra hastanesinde tedavi olup iyileşen ilk hasta sağlık personelinin alkışlarıyla taburcu oldu.

25.03.2020 21:17 | Son Güncelleme: 25.03.2020 21:17
Madrid'de sahra hastanesinde tedavi olan ilk hasta sağlık personelinin alkışlarıyla taburcu oldu
İspanya 'nın başkenti Madrid 'de, Covid-19 salgınına karşı geçen hafta kurulan ilk sahra hastanesinde tedavi olup iyileşen bir hasta, sağlık personelinin alkışlarıyla taburcu oldu.

Genç erkek hastanın, ambulansla geldiği sahra hastanesinden yürüyerek ayrılışı sırasında duygulu anlar yaşandı.
Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Etiketler: Koronavirüs, İspanya, Madrid, Dünya

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Dünya Manşet

Haberler

Koronaya meydan okuyarak klozet yalayan fenomen virüse yakalandı Haberler
Koronaya meydan okuyarak klozet yalayan fenomen virüse yakalandı
ABD’de yasağa rağmen parti düzenleyen gençlerin hatası pahalıya mal oldu Haberler
ABD'de yasağa rağmen parti düzenleyen gençlerin hatası pahalıya mal oldu
ABD, korona hastalarına bu tedaviyi uyguluyor! Tavsiye edilenin 16 katı Haberler
ABD, korona hastalarına bu tedaviyi uyguluyor! Tavsiye edilenin 16 katı
Komşuda virüsü iyileştiriyor diye sahte içki içip ölen sayısı 255 çıktı Haberler
Komşuda virüsü iyileştiriyor diye sahte içki içip ölen sayısı 255 çıktı
Ölümcül virüsü yenen 77 yaşındaki kadın yoğun bakımdan böyle çıktı Haberler
Ölümcül virüsü yenen 77 yaşındaki kadın yoğun bakımdan böyle çıktı
Korona nedeniyle ABD’de ailelere yapılacak destek dudak uçuklattı Haberler
Korona nedeniyle ABD'de ailelere yapılacak destek dudak uçuklattı
’Ciğerlerimde cam varmış gibi hissediyorum’ diyen kadın, virüsü yendi! İşte ilk sözleri Haberler
"Ciğerlerimde cam varmış gibi hissediyorum" diyen kadın, virüsü yendi! İşte ilk sözleri
İtalya’dan sonra bir Avrupa ülkesi daha salgına esir! Bir günde 738 kişi öldü Haberler
İtalya'dan sonra bir Avrupa ülkesi daha salgına esir! Bir günde 738 kişi öldü

Son Dakika Dünya Haberleri

22:25: Sağlık çalışanlarına salep ikramı - Haberler 22:21: Üsküdar sınırları içinde bulunan sahillerde balık tutmak korona virüs tedbirlerince Üsküdar... - Haberler 22:20: Bitlis'te köy ve mezralarda sokağa çıkma yasağı kaldırıldı - Haberler 22:19: THY, yolcu uçaklarıyla kargo taşımacılığı gerçekleştiriyor - Haberler 22:15: Başkent'te 'korona'ya karşı dua edildi - Haberler 21:27: Prof. Dr. Mehmet Öz'den ürküten açıklama: Koronavirüsten kaçış yok, hepimiz yakalanacağız 20:32: Koronaya meydan okuyarak klozet yalayan fenomen virüse yakalandı - Haberler 19:05: ABD'de toplanma yasağına rağmen parti düzenleyen gençlerden en az birisi koronavirüse yakalandı 19:05: ABD'de toplanma yasağına rağmen parti düzenleyen gençlerden en az birisi koronavirüse yakalandı - Haberler 19:01: ABD'de koronavirüs hastaları aşırı doz C vitamini ile tedavi ediliyor - Haberler 17:46: İran'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 255'e çıktı - Haberler 17:25: Milli Savunma Bakanlığı birliğe yeni katılan erlere yapılan koronavirüs kontrollerinin videosunu paylaştı - Haberler