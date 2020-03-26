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Madrid'de sahra hastanesinde tedavi olan ilk hasta sağlık personelinin alkışlarıyla taburcu oldu

Madrid'de Covid-19 salgınına karşı geçen hafta kurulan sahra hastanesinde tedavi olup iyileşen ilk hasta sağlık personelinin alkışlarıyla taburcu oldu.

26.03.2020 14:39 | Son Güncelleme: 26.03.2020 14:39
Madrid 'de Covid-19 salgınına karşı geçen hafta kurulan sahra hastanesinde tedavi olup iyileşen ilk hasta sağlık personelinin alkışlarıyla taburcu oldu.View on euronews Madrid’de sahra hastanesinde tedavi olan ilk hasta sağlık personelinin alkışlarıyla taburcu oldu

Kaynak: Euronews.com

Etiketler: Koronavirüs, Madrid, Dünya

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