Madrid'de sahra hastanesinde tedavi olan ilk hasta sağlık personelinin alkışlarıyla taburcu oldu
Madrid'de Covid-19 salgınına karşı geçen hafta kurulan sahra hastanesinde tedavi olup iyileşen ilk hasta sağlık personelinin alkışlarıyla taburcu oldu.
26.03.2020 14:39 | Son Güncelleme: 26.03.2020 14:39
Madrid 'de Covid-19 salgınına karşı geçen hafta kurulan sahra hastanesinde tedavi olup iyileşen ilk hasta sağlık personelinin alkışlarıyla taburcu oldu.View on euronews
Kaynak: Euronews.com
Etiketler: Koronavirüs, Madrid, Dünya