Madrid Orta Sahasının Efsaneleri: Zinedine Zidane ve Luka Modric
Dünya futbolunun en önemli orta saha oyuncularından ve şu an Madrid'in teknik direktörlüğünü yapan Zinedine Zidane ve modern futbolun en değerli on numaralarından Ballon d’Or sahibi Luka Modric'in Real Madrid formasıyla en iyi anları Dugout farkıyla sizlerle...
02.04.2020 12:32 | Son Güncelleme: 02.04.2020 12:32
Dünya futbolunun en önemli orta saha oyuncularından ve şu an Madrid 'in teknik direktörlüğünü yapan Zinedine Zidane ve modern futbolun en değerli on numaralarından Ballon d'Or sahibi Luka Modric'in Real Madrid formasıyla en iyi anları Dugout farkıyla sizlerle...
Kaynak: Dugout
Etiketler: Zinedine Zidane, Luka Modric, Real Madrid, Madrid, Spor