Madrid Zaferi!

CELAL UMUT EREN

Güney Amerika'nın en büyük futbol turnuvası Copa Libertadores'te şampiyon belli oldu. Arjantin 'in iki büyük ezeli rakibi River Plate ile Boca Juniors arasında İspanya'nın Madrid şehrinde Santiago Bernabeu 'da oynanan finalin rövanşında, River Plate 120 dakika sonunda 3-1 kazanarak, Boca Juniors'u devirdi, tarihinde 4. kez şampiyonluğu elde etti.

Arjantin'de El Monumental'de 24 Kasım tarihindeki rövanş öncesi çıkan olaylar nedeniyle Conmebol tarafından mecburen İspanya'ya taşınan dev finalde en kazançlı taraflar İspanya, başkent Madrid ve Real Madrid oldu. Superclasico olarak da bilinen dev derbide stat tamamen doldu. Arjantin harici diğer ülkelerden sadece 4 bin taraftarın geldiği kaydedildi. Genel anlamda Arjantin'den futbolseverlerin akın ettiği dile getirildi. Taraftarların 180 euro ile bin 500 euroluk harcamalar yaptığı aktarıldı.

Kupanın ekonomik yansımaları da dikkat çekti. Kazanılan şampiyonluk sonrası River Plate'e 6 milyon dolar verildi. River Plate şampiyonluk harici gelirler de katıldığında 10 milyon doları aşan bir bütçeye ulaştı. İkinci kalan Boca Juniors'a da 3 milyon dolar gitti. Ancak esas kazançlı taraf Real Madrid oldu. İspanyol ekibi, sahaya adım atmadan evinin kapılarını açtığı için 2.5 milyon dolarlık bir kazanç sağladı. Bu kazançların yanında Conmebol'e de ciddi bir maliyeti oldu. Finalin taşınması, organizasyonun yapılması, dağıtılan ödüller, hazırlıklar, yolculuk ve harcamalarla beraber Conmebol'un kasasından toplam 42 milyon 584 bin dolar çıktı.