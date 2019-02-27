Maduro: "Abd, Venezuela'nın Petrolü İçin Bir Savaş Çıkarmak İstiyor"

Veneuzela Devlet Başkanı Nicolas Maduro
, " ABD
, Venezuela
'nın petrolünü istiyor ve petrol için bir savaş çıkarmak istiyor" dedi. Maduro, ABD'nin başarısız olacağını da ekledi.
ABC televizyonuna konuşan Veneuzela Devlet Başkanı Nicolas Madoro, " Donald Trump
'ın idaresi altındaki ABD'nin Ku Klux Klan aşırı ırkçı hükümeti, barışçı mütevazı bir ülke olan Venezuela'nın petrolünü hatta ondan ötesi toprağını istiyor." dedi.
ABD'nin Venezuela'ya karşı planları ile ilgili olarak Maduro şunları söyledi:
"ABD Venezuela'nın petrolünü istiyor ve petrol için bir savaş çıkarmak istiyor. Amerikan halkını bundan müstesna tutarak diyorum ki; Donald Trump tarafından yönetilen aşırıcı Ku Klux Klan hükümeti, Venezuela'nın petrolünü hatta daha da ötesi toprağını istiyor. Ülkemizin zenginliğini istiyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD'nin eski FBI Başkanı Andrew McCabe ile 2016 yılında yaptığı bir görüşmede 'Venezuela'nın petrolü var Venezuela savaşmak için iyi bir ülke' dediği, McCabe'nin kitabında yer alıyor. Bu kötü bir plan, bu aşırıcı bir plan. Çünkü Venezuela barışçıl ve mütevazı bir ülke." dedi.
Maduro, "Bunlar başka ülkeleri işgal etmek için bahaneler üretti. Irak
'ı işgal ederken de orada kitle imha silahları olduğunu bahanesini üretmişlerdi." dedi.
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Kaynak: Enerjienstitusu.com