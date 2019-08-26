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Maduro'dan gaz dolum tesisindeki patlama için sabotaj suçlaması

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Miranda eyaletinde bir gaz dolum tesisinde meydana gelen patlamanın sabotaj olduğunu, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

26.08.2019 16:18 Maduro'dan gaz dolum tesisindeki patlama için sabotaj suçlaması
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Miranda eyaletinde bir gaz dolum tesisinde meydana gelen patlamanın sabotaj olduğunu, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Cumartesi akşamı Miranda eyaletinde yaklaşık 6 bin 500 kişinin evlerinden tahliye edilmesine yol açan gaz dolum tesisindeki patlamanın bir sabotaj olduğunu öne sürdü. Maduro, patlamayla ilgili soruşturma başlatıldığını ifade etti.

Venezuela Petrol Bakanı Manuel Quevedo da yaptığı açıklamada Devlet Başkanı Maduro'nun olayla ilgili soruşturma başlattığını ve acil durum planı uygulamaya koyduklarını belirtti. Quevedo, hükümetin sabotaj eylemlerini kınadığını ifade etti.

Cumartesi günü Venezuela'nın Miranda eyaletinin Ocumare del Tuy şehrinde bulunan Jefa Apacuana doğal gaz dolum tesisinde büyük bir patlama meydana gelmişti. Patlamanın ardından çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüştü. Miranda valisi Hector Rodriguez patlamada, tesiste bulunan bir çalışanın yaralandığını ve bir hastanede tedavi edildiğini açıklamıştı. - KARAKAS

Nicolas Maduro, Venezuela, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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