Maduro, Kabinenin İstifasını İstedi

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Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Venezuela'yı etkileyen yoğun elektrik kesintilerinden sonra bütün kabinesinin istifasını istedi.Venezuela Devlet Başkanı Yardımcısı Delcy Rodriguez, Venezuela tarihindeki en büyük elektrik kesintilerinin ardından tüm bakanların istifasının istendiğini açıkladı. Rodriguez, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun, kabineyi yeniden yapılandırmak istediğini duyurdu. Rodriguez, ülkeyi herhangi yeni bir tehdide karşı korumak için kabinenin yeniden yapılandırılacağını açıkladı.Rodriguez, sosyal medya hesabı üzerinden, "Bolivarcı hükümetin, ana vatanı koruma yöntemleri ve işleyişinin yeniden derin bir şekilde yapılandırılması amacıyla yeni bir tehdit öncesinde kabinede yer alan tüm bakanların istifası istenmiştir" mesajını paylaştı.Maduro, kesintiler için muhalefetin desteğiyle ABD'yi siber saldırılardan sorumlu tutmuştu. Ancak Cumartesi günü ana hidroelektrik santrallerinin gezisi sırasında derin bir dönüşümüne gitme sözü vermişti.Rodriguez, gerçekleşecek değişikliklerin ayrıntılarını vermedi. - KARAKAS