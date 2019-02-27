Maduro, Sorularını Beğenmediği Bir Grup Gazeteciyi Sınır Dışı Etti

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun sordukları soruları beğenmediği gerekçesiyle bir grup gazeteciyi gözaltına aldırdığı daha sonra da sınır dışı ettirdiği iddia edildi.

MADURO'YA ÇÖPTEN YİYECEK TOPLAYAN GENÇLERİN VİDEOSU İZLETİLDİ

Meksikalı haber spikeri Jorge Ramos, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun sorduğu sorulara öfkelenmesinin ardından, röportajı yarıda kestiğini duyurdu.

Ramos, Maduro'ya "çöpten yiyecek toplayan Venezuelalı gençlerin" videosunu izlettirdi. Gazeteci Ramos'un, "Bir demokrat bunu yapmaz" şeklindeki sözleri Maduro'yu öfkelendirdi.

Gerginlik sonrası Maduro'nun gazetecileri gözaltına aldırttığı ve daha sonra da sınır dışı ettiği belirtildi.

VENEZUELA OLAYIN ABD TARAFINDAN DÜZENLENDİĞİNİ İDDİA ETTİ

Havalimanında açıklama yapan Ramos, "Hiçbir sebep gösterilmeksizin sınır dışı edildiklerini" söyledi. 6 kişilik ekibin cihaz ve eşyalarına el konularak 2 saat boyunca Başkanlık Sarayı'nda tutuldukları ileri sürüldü.

Venezuela Enformasyon Bakanlığı ise, olayı ABD'nin desteğiyle düzenlenen "ucuz bir gösteri" olarak nitelendirdi.