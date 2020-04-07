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Mafia II: Definitive Edition ve Mafia III: Definitive Edition Derecelendirildi

Dün sizinle paylaştığım haberimde, Mafia II: Definitive Edition oyununun Kore Oyun Derecelendirme ve Yönetim Kurulu tarafından derecelendirildiğinden bahsetmiştim.

07.04.2020 09:51 | Son Güncelleme: 07.04.2020 09:51
Mafia II: Definitive Edition ve Mafia III: Definitive Edition Derecelendirildi
Dün sizinle paylaştığım haberimde, Mafia II: Definitive Edition oyununun Kore Oyun Derecelendirme ve Yönetim Kurulu tarafından derecelendirildiğinden bahsetmiştim. Bunun üzerinden fazla bir zaman geçmemişken, bu defa hem Mafia II: Definitive Edition hem de Mafia III: Definitive Edition oyunlarının çıkacağına dair yeni bir işaret verildi.

Tayvan Dijital Oyun Derecelendirme Komitesi, her iki oyunun da Definitive versiyonlarını derecelendirmeye gitti. Buna göre 2K Games ve Hangar 13 tarafından hazırlanan Mafia II: Definitive Edition PC, PlayStation 4 ve Xbox One için ve Mafia III: Definitive Edition da aynı şekilde PC, PlayStation 4 ve Xbox One için satış sunulacak.

Definitive Edition, aynı HD Remaster gibi bahsi geçen oyunların eksiksiz sürümlerinin olacağı anlamına geliyor. Diğer bir deyişle hem ikinci hem de üçüncü oyun, bu sürümlerinde, çıkışları sonrasında yayınlanan tüm indirilebilir içerikleriyle birlikte geçecek. Ayrıca ikinci oyun için geliştirilmiş görsellik ve daha yüksek kare hızının olacağını söylemeden geçmeyelim. Elbette resmi duyuru yapıldığında ki yapılırsa eğer, daha fazla detaya alabileceğimize şüphe yok.

Resmi duyurunun ne zaman yapılacağına dair herhangi bir bilgi yok ama gelişmeleri takipte olacağız.

Kaynak: Tamindir



Etiketler: Tayvan, Kore, Teknoloji
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Haberler ›› Teknoloji ››Mafia II: Definitive Edition ve Mafia III: Definitive Edition Derecelendirildi - Haberler

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