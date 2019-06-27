MAFSAD'tan iki büyük organizasyon

Malatya Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği Malatya'nın Arapgir ilçesinde 2-3 Temmuz tarihlerinde Ulusal Fotoğraf Çalıştayı ve 4-7 Temmuz'da 5. Uluslararası Malatya Fotokamp organizasyonları gerçekleştirecek.

ULUSAL FOTOĞRAF ÇALIŞTAYI ARAPGİR'E DEĞER KATACAK

Malatya Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği (MAFSAD) tarafından Yerel STK'lar Hibe Programı kapsamında Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığının desteğiyle yürütülen Come and Join Us/Gel Katıl Bize adlı AB Projesi çerçevesinde yapılacak olan Ulusal Fotoğraf Çalıştayı ilçeye değer katacak.

30 il, 30 Fotoğraf derneğinden ve ülkemizin çeşitli üniversitelerinden Akademisyenler, fotoğraf sanatçıları vedernek başkanları olmak üzere toplamda 80 kişinin katılacağı ve Arapgir Belediyesinin ev sahipliği yapacağı Ulusal Fotoğraf Çalıştayı Türkiye'de yapılan en önemli fotoğraf organizasyonlarından biri olacak

Çalıştayda; Fotoğraf derneklerinin yaşadıkları sorunlar, üyelik sistemleri, fotoğraf yarışmaları, sivil toplum örgütleri içerisinde fotoğraf derneklerinin yeri, fotoğraf derneklerinin ürettiği projeler, kamu/STK işbirliği gibi birçok konu masaya yatırılacak.

FOTOKAMP İÇİN HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR

Çalıştayın hemen bitiminde, MAFSAD ile Arapgir Belediyesinin organize ettiği Malatya Valiliği, Malatya Büyükşehir Belediyesi, Fırat Kalkınma Ajansı, İnönü Üniversitesi vePEKFEN Okullarının destekleriyle yürütülen 5. Uluslararası Malatya Fotokamp etkinlikleri gerçekleştirilecek.

Geçen yıl yine Arapgir'de yapılan 4. Fotokampa 6 Ülke, 58 ilden yaklaşık 6 bin civarında kişi katılmış ve Fotokamp alanında 600'e yakın çadır kurulmuştu. Her geçen yıl yoğun ilgiyle karşılanan Fotokampa bu yıl da katılımın yüksek olması bekleniyor.

"Yırtık da Olsa Çadırınla Gel" sloganıyla 5 yıldır fotoğraf ye doğa tutkunlarını bünyesinde buluşturan Fotokamp kapsamında bu yıl, Fotoğraf çekim gezileri, fotoğraf sohbetleri, yürüyen fotoğraf sergisi, doğa ve kanyon yürüyüşleri, yamaç paraşütü, at binme, zipline, ip üstünde yürüme, müzik dinletileri vb. birçok etkinlik yapılacak.

Bu yıl Fotokampın kapsamını biraz daha genişlettiklerini söyleyen Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, geçmiş Fotokamplarda Arapgir'in bütün köylerini ve ilçe merkezini fotoğrafladıklarını ve İlçeye dair bütün değerlerin kayıt altına alındığını belirtti. Bu yıl, Yukarı Fırat Havzası içerisinde kalan Kemaliye, Divriği, Ağın, Keban ve Arguvan gibi ilçelerin Belediye Başkanlarıyla görüştüklerini, bu ilçelerin de Fotokamp kapsamına alınması noktasında Belediye Başkanlarıyla mutabık kaldıklarını söyleyen Cömertoğlu, Yukarı Fırat Havzasındaki bu ilçelere çekim gezileri yapılıp, bu ilçelerle ilgili görsel gücü yüksek fotoğraflar beklediklerini ifade etti.

4-7 Temmuz tarihleri arasında, Arapgir Kayaarası Kanyonunda yapılacak olanFotokamp etkinliklerine katılmak için www.mafsad.org adlı web sitesindeki "Fotokampa Katıl" menüsünde katılım formunun doldurulması gerekiyor.

Fotokampta katılımcılara kahvaltı, öğlen ve akşam yemeği ev sahipliği yapan Arapgir Belediyesi tarafından ikram edilecek.