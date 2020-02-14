Haberler » Güncel » Mafya lideri Yakup Süt ve adamlarına operasyon: 50 gözaltı - Haber

Mafya lideri Yakup Süt ve adamlarına operasyon: 50 gözaltı

Mafya lideri Yakup Süt, yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonla İstanbul'da yakalandı.

14.02.2020 10:15 | Son Güncelleme: 14.02.2020 10:16
Mafya lideri Yakup Süt, yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonla 'da yakalandı. Süt ile birlikte 50 şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında harekete geçen İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, bu sabah İstanbul ile birlikte 3 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, hakkında arama kararı bulunan suç örgütü elebaşı Yakup Süt'ün de aralarında olduğu 50 kişi gözaltına alındı.
Adını 1990'lı yılların sonunda duyuran ve birçok suçla doğrudan ya da dolaylı ilgisi olduğu belirlenen, 'çete soruşturması' kapsamında aranan Süt ve adamları, sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğüne getirildi.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada çok sayıda suç unsurunun ele geçirildiği öğrenildi. Bu sabah başlatılan operasyon ile ilgili adreslerdeki aramaların sürdüğü kaydedildi.
(Sadık Kahraman/İHA)
Mafya lideri Yakup Süt ve adamlarına operasyon: 50 gözaltı

İstanbul, Güncel

Kaynak: İHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

10:31  TUS ve STS Tıp sınav giriş belgeleri yayımlandı! TUS sınav yerleri 2020 - STS Tıp sınavı 2020
09:55  The Batman filminden teaser geldi! Robert Pattinson'lı Batman ne zaman çıkacak?
09:20  Mesut Can Tomay kimdir? Mesut Can Tomay kaç yaşında, nereli?
09:08  Sevgililer günü mesajları, sevgili sözleri ve sevgililer günü sözleri! En güzel sevgililer günü sözleri ve anlamlı sevgililer günü mesajları
08:49  14 Şubat Cuma İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
14.02.2020 11:21:46