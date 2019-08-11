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Maganda kurşunu, bayram namazından çıkan gence isabet etti

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bayram namazından çıkan genç, sokakta yürürken kafasına isabet eden maganda kurşunuyla yaralandı.

11.08.2019 10:53 Maganda kurşunu, bayram namazından çıkan gence isabet etti
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bayram namazından çıkan genç, sokakta yürürken kafasına isabet eden maganda kurşunuyla yaralandı.

Olay, Kocaeli'nin İzmit ilçesi Yenişehir Mahallesi Şehit Kazım Sokak'ta mrydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bayram namazından çıkan Resul A.'nın sokakta yürürken bir anda kafasına magandaların ateşlediği kurşun isabet etti. Olayı gören çevredeki vatandaşların yardımıyla Resul A. Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Resul A.'nın kafasında kurşun çekirdeğinin olduğu tespit edildi. Hayati tehlikesi olmayan Resul A. ameliyata alındı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

3. Sayfa

Kaynak: İHA

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