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Maganda kurşunu ile hayatını kaybeden genç kız son yolculuğuna uğurlandı

Kırşehir'de katıldığı sünnet töreninde kaza kurşunu ile hayatını kaybeden 21 yaşındaki Gamze Boynuince, son yolculuğuna uğurlandı.

16.08.2019 17:51 Maganda kurşunu ile hayatını kaybeden genç kız son yolculuğuna uğurlandı
Kırşehir'de katıldığı sünnet töreninde kaza kurşunu ile hayatını kaybeden 21 yaşındaki Gamze Boynuince, son yolculuğuna uğurlandı.

Ali Çam Camisinde kılınan cenaze namazına Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu, Alay Komutanı Ferhat Kuran ve çok sayıda Kırşehirli katıldı. İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Boynuince'nin naaşı Bağbaşı mezarlığına defnedildi. Olay Merkeze bağlı Çadırlı Hacıyusuf köyünde meydana geldi. Sünnet düğününe katılan bazı davetlilerin, oynadığı sırada silah ile havaya rastgele ateş açması sonucu seken kurşunlardan biri halay çeken Gamze'ye isabet etti. Seken kurşunun isabet ettiği Gamze hayatını kaybetti. - KIRŞEHİR

Kuran-ı Kerim, Kırşehir, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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