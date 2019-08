Maganda kurşunu ile vurulan Selin hayatını kaybetti

Maganda kurşunu ile vurulan Selin hayatını kaybettiBeyin ölümü gerçekleşen 10 yaşındaki kızın bağışlanan organları 6 ayrı çocukta yaşayacakBALIKESİR - Balıkesir'in Erdek ilçesinde 5 gün önce silahlı çatışma sırasında maganda kurşunu ile yaralanan 10 yaşındaki Selin Cebeci hastanedeki 4 günlük yaşam savaşını kaybetti. Beyin ölümü gerçekleşen küçük kızın bağışlanan 6 organı ise sıra bekleyen 6 çocuğa nakledilmek üzere operasyonla alındı. Edinilen bilgiye göre olay Ocaklar Mahallesinde Kurban Bayramı'nın 2. günü meydana geldi. İstanbul'dan yaz tatilini geçirmek için Ocaklar'a gelen Serkan ve Sinem Cebeci çifti, 10 yaşındaki kızları Selin Cebeci'yi de yanlarına alarak eğlence mekanına gitti. Mekanda çıkan tartışma sırasında E.T. isimli şahsın ateşlediği pompalı tüfekten çıkan saçmalar küçük kızın vücuduna isabet etti. Ağır yaralanan Selin Cebeci, olay yerine gelen 112 ambulansıyla Bandırma Devlet Hastanesine kaldırıldı.Organları 6 çocuğa umut olduKüçük kız yoğun bakım ünitesinde 4 gün süren ölüm kalım savaşını kaybetti. Dün sabah beyin ölümü gerçekleşen Selin Cebeci'nin ailesiyle görüşen organ koordinatörleri Cebeci ailesini küçük kızlarının organlarının bağışlaması için ikna etti.Ailenin bağış için onay vermesinin ardından zamana karşı yarış başladı. Sağlık Bakanlığı Ulusal Koordinasyon Merkezinin koordinasyonunda küçük kızın organları 6 küçük çocuğun yaşama tutunması için nakil merkezlerinde nakledilmek üzere operasyonla alındı. Selin Cebeci'nin kalbi Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne, karaciğeri ile her iki böbreği ve korneaları Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine organ sırası bekleyen hasta çocuklara nakledilmek üzere gönderildi. 2 kişinin hayatını kaybedip 13 kişinin yaralandığı ve E.T. isimli şüphelinin tutuklandığı olay ile ilgili tahkikat devam ederken küçük kızın cenazesinin yarın toprağa verileceği öğrenildi. Öte yandan baba Serkan Cebeci'nin kızının ölümünden 14 gün önce doğum günü olduğu öğrenildi.