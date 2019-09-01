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Maganda kurşunu zanlısı muhtar adliyeye sevk edildi

Karabük'ün Eflani ilçesinde kına gecesinde yapılan silahlı kutlamada bir kişinin ölümüne neden olan köy muhtarı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

01.09.2019 16:58 Maganda kurşunu zanlısı muhtar adliyeye sevk edildi
Karabük'ün Eflani ilçesinde kına gecesinde yapılan silahlı kutlamada bir kişinin ölümüne neden olan köy muhtarı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Dün gece ilçe merkezine bağlı Çelebiler Mahallesi Hatipoğlu Kümevleri mevkiinde meydana gelen olayda, Tevfik Kalaycı'ya ait kınada yapılan silahlı kutlamada iddiaya göre Göller Köyü Muhtarı C.K. (36) havaya ateş etmek için kaldırdığı silahı tutukluk yaptı. C.K., namluyu düzeltmek istediği sırada silahın ateş alması sonucu karşısında oturan Yunus Yıldız (47) yaralandı. Kanlar içinde yere yığılan Yıldız, Eflani Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşam mücadelesini kaybetti.

Olay sonrası polis ekiplerince gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Öte yandan, maganda kurşunu ile hayatını kaybeden Yıldız ve zanlı C.K.'nin bir markette beraber çalıştıkları öğrenildi. - KARABÜK

Karabük, Eflani, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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