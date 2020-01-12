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Maganda kurşununun isabet ettiği damat ağır yaralandı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, düğünde havaya ateş edilmesi sonucu kurşunun isabet ettiği damat ağır yaralandı.

12.01.2020 22:14 | Son Güncelleme: 12.01.2020 22:14Maganda kurşununun isabet ettiği damat ağır yaralandı
'nın ilçesinde, düğünde havaya ateş edilmesi sonucu kurşunun isabet ettiği damat ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, ilçenin Ekenek Mahallesi'nde açık alanda yapılan düğün töreninde havaya rastgele ateş edildi.
Bu sırada kurşunun isabet ettiği damat Mehmet Yılmaz (25) yaralandı.
Yılmaz, yakınları tarafından kaldırıldığı Birecik Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Yılmaz'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Şanlıurfa, Birecik, Güncel

Kaynak: AA

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