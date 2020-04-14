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Maganda kurşunuyla vurulduğunu iddia eden şahsın, alkol alıp kendisini vurduğu ortaya çıktı

Sabah saatlerinde yol kenarında kahvaltı yaparken nereden geldiğini bilmediği bir kurşunla ayağından yaralandığını söyleyen şahsın ifadesi ortaya çıktı. Alkol aldığı belirlenen kişi, silahıyla kendi kendini vurduğunu söyledi.

14.04.2020 14:56 | Son Güncelleme: 14.04.2020 15:47

Bu sabah Beşiktaş 'ta yol kenarında oturup kahvaltı yaptığını ifade eden Bekir Yılmaz, maganda kurşunuyla bacağından vurulduğunu ileri sürerek polise haber verdi. Kamera kayıtlarını inceleyen polis, Yılmaz'ın çelişkili ifadeleri üzerine yoğunlaşarak gerçeklere ulaştı. Bekir Yılmaz, sabah alkol aldığını ve silahıyla kazara kendisini vurduğunu söyledi.

KİMİN VURDUĞUNU BİLMEDİĞİ SÖYLEDİ

Sabah saatlerinde Beşiktaş Balmumcu Mahallesi, çevre bağlantı yolu güzergahındaki yıl kıyısından polis imdat hattını arayan Bekir Yılmaz, nereden geldiğini bilmediği bir kurşunla vurulduğunu iddia ederek yardım istedi. İhbar üzerine hemen harekete geçen Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaralı şahsı bulmak için söz konusu adrese sevk edildi. Yol kıyısındaki çimenlik alanda yaralı halde bulunan Bekir Yılmaz hemen hastaneye kaldırılırken, emniyet ekipleri olayla ilgili bölgede geniş çaplı çalışma başlattı.

ÇELİŞKİLİ İFADELER VERDİ

Polis, apartman görevlisi olarak hayatını sürdüren Yılmaz'ı 'yorgun' ya da 'maganda' kurşunuyla vurduğu ileri sürülen kişileri tespit etmek için incelemelerini güvenlik kamera kayıtlarına yoğunlaştırdı. Kamera kayıtlarından bir sonuç çıkmayınca yaralının tedavi gördüğü hastaneye giderek Yılmaz'ın ifadesine başvurdu. Hayati tehlikesi bulunmayan ve hastanede tedavi gören Bekir Yılmaz'ın verdiği çelişkili ifadeleri şüpheli bulan polis, soruşturmayı şüphelinin üzerine yoğunlaştırdı.

ALKOL ALIP KAZAYLA KENDİSİNİ VURMUŞ

Yılmaz'ın, polise verdiği ifadede olayın aslını anlattığı belirtildi. Zanlının emniyet ekiplerine verdiği ifadesinde, yol kıyısında alkol aldığını, kaza ile kendi kendini vurduğunu söylediği kaydedildi. Yılmaz ayrıca silahı saklaması için olay yerindeki yeğeni Hüseyin Ü'ye verdiğini anlatırken, yapılan araştırmalarda silahın Bekir Yılmaz'ın evinde olduğu ortaya çıktı.

Polis tarafından yapılan aramada ele geçirilen silaha el konuldu.

Maganda kurşunuyla vurulduğunu iddia eden şahsın, alkol alıp kendisini vurduğu ortaya çıktı

Kaynak: İHA

Etiketler: Balmumcu, Beşiktaş, Sabah, 3. Sayfa, Güncel

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