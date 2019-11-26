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Maganda kurşunuyla yaralanan çocuğun ailesi failin bulunmasını istiyor

24 Kasım Pazar günü okuldan eve dönerken, tramvay durağında nereden geldiği belli olmayan kurşunla yaralanan 17 yaşındaki Zekeriya Yılmaz'ın ailesi kurşunu sıkan magandanın bulunmasını istiyor.

26.11.2019 10:09 | Son Güncelleme: 26.11.2019 10:14Maganda kurşunuyla yaralanan çocuğun ailesi failin bulunmasını istiyor
24 Kasım Pazar günü okuldan eve dönerken, tramvay durağında nereden geldiği belli olmayan kurşunla yaralanan 17 yaşındaki Zekeriya Yılmaz'ın ailesi kurşunu sıkan magandanın bulunmasını istiyor.

Geçen Pazar günü okuldan evine dönmek için tramvay bekleyen 17 yaşındaki Zekeriya Yılmaz, kafasında hissettiği acının ardından birden kanlar içinde kaldı. Kendini yola atıp yardım isteyen çocuğu yoldan geçen polisler fark ederek zaman kaybetmeden hastaneye götürdü. Kanaması durdurulan çocuk ameliyat için Erciyes Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi ve ameliyat sonrasında kafasına isabet eden sert cismin kurşun olduğu anlaşıldı. Yoğun bakıma alınan Zekeriya Yılmaz'ın ailesi, çocuklarının kafasına isabet eden kurşunun sahibi magandanın bulunmasını istiyor.

Çevredekilerin çocuğa yardım etmedikleri için çok üzüldüğünü söyleyen Anne İfakat Yılmaz, "Oğlum okula gitmişti ve akşam çıkınca da tramvay durağına gidiyor. Sonra arkasından kafasına bir cisim geliyor ve yaralanıyor. Daha sonra kafasını tutarak yola çıktığında oradan geçen polisler hemen alıp hastaneye götürüyorlar ve ilk müdahale orada yapılıyor oradan da Erciyes Üniversitesi Hastanesi'ne gönderiyorlar. Daha sonra bize verilmesi üzerine biz de hastaneye geldik. Çocuğumun durumu şimdilik iyi. Ameliyatını oldu ve kafasındaki cismin kurşun olduğu ameliyat sonrası anlaşıldı. En çok üzüldüğüm konu ise, çocuk orada yaralıyken kimsenin yardım etmemesi oldu. Geçen arabaları durdurmaya çalışmışsa da hiç biri durmamış, Allah'tan polis aracı geçiyormuş o durup almış ve yardımcı olmuş. Polislerimize ve teşkilatımıza çok teşekkür ediyorum çocuğumu onlar kurtardı" dedi.

Failin bulunması için yardım isteyen Zekeriya Yılmaz'ın dayısı Murat Atmaca ise, "Olay ablamın izah ettiği gibi gelişiyor ama ben şunu istiyorum, gerek valimiz gerekse de emniyet müdürümüz olsun burada faili meçhul bir maganda kurşunu gelip çocuğun kafasına saplanıyor ama kimin sıktığını kimse bulamıyor. Ben bu konuda destek ve en azından bizim acımızı dindirebilecek bir açıklama yapılmasını istiyorum" dedi. - KAYSERİ

Öğretmenler Günü, Zekeriya Yılmaz, Güncel

Kaynak: İHA

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