08.07.2019 11:13
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Maganda kurşunuyla yaralanan genç, 9 gün sonra can verdi

Şanlıurfa'da bir kafede çalışırken maganda kurşununun başına isabet etmesiyle yaralanan 17 yaşındaki genç, 9 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'da çalıştığı kafede, kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tabancadan çıkan kurşunun başına isabet etmesiyle ağır yaralanan Muhammed Emir Bozanoğlu (17), 9 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI

30 Haziran'da meydana gelen olayda, Atatürk Bulvarı'ndaki kafede çalışan Muhammed Emir Bozanoğlu'nun başına nereden geldiği henüz belirlenmeyen kurşun isabet etti. Kanlar içinde yere yığılan Bozanoğlu, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.

9 GÜNLÜK HAYAT MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

İlk müdahalesi yapılan Bozanoğlu, hayati tehlikesi olduğu için yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. 9 gündür yoğun bakımda yaşam mücadelesini veren Muhammed Emir, bu sabah doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ölümüyle yakınlarını üzen Bozanoğlu'nun cenazesi, yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından toprağa verildi.

Maganda kurşunuyla hayatını kaybeden gencin ailesi, oğullarının ölümüne neden olan kişinin bulunmasını isterken, ekipler olayın failinin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Maganda kurşunuyla yaralanan genç, 9 gün sonra can verdi
Kaynak: DHA
Şanlıurfa, 3. Sayfa, Güncel

YORUMLAR (2)
RÜZGAR: Hala silahlanmaya ağır ceza yok alkollü araç lkullanmaya ağır ceza yok herşey gösteriş müslümanlık bile gösteriş oldu. Faiz bu dönem kadar artmadı ve meşrulaşmadı zina desen öyle birileri uyuyanları uyandırsın.
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