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Maganda kurşunuyla yaralanan minik kız o anları anlattı

Maganda kurşunuyla yaralanan minik kız o anları anlattı -Maganda kurşunu 10 yaşındaki kızı oyun oynarken yakaladı -Nereden geldiği belli olmayan mermi küçük kızın karnına saplandı Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde evlerinin yakınlarında oyun oynayan küçük kız maganda kurşunuyla yaralandı.

05.04.2020 13:24 | Son Güncelleme: 05.04.2020 13:28
Maganda kurşunuyla yaralanan minik kız o anları anlattı
-Maganda kurşunu 10 yaşındaki kızı oyun oynarken yakaladı
-Nereden geldiği belli olmayan mermi küçük kızın karnına saplandı
ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde evlerinin yakınlarında oyun oynayan küçük kız maganda kurşunuyla yaralandı.
Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde yaşandı. İddiaya göre evlerinin arka tarafında oyun oynayan 10 yaşındaki Hira Nur A.'nın karın bölgesine nereden ve kim tarafından ateşlendiği öğrenilemeyen mermi isabet etti. Kızının karın bölgesinden yaralandığını gören baba Ömer A. özel araçla Ceylanpınar Devlet Hastanesi Acil Servisine götürdü. Doktorların müdahale ettiği küçük kız, tedavi altına alındı. Bir süre burada tedavi gören küçük kız daha sonra taburcu edildi.
Polis ekiplerinin, küçük kıza isabet eden merminin hangi silahtan çıktığını ve kim tarafından ateşlendiğini araştırdığı öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Maganda kurşunuyla yaralanan minik kız o anları anlattı

Kaynak: İHA

Etiketler: Ceylanpınar, 3. Sayfa

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Maganda kurşunuyla yaralanan minik kız o anları anlattı
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