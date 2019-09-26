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Magandalar İnönü'de Köse Pınarı Park'ta Ortaya Çıktı

İsmetpaşa Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki Kösepınarı Parkı'na dadanan magandalar tüm önlemlere rağmen yedinci kez parkta bulunan aydınlatma lambalarını kopartarak tahrip ettiler.

26.09.2019 16:30Magandalar İnönü'de Köse Pınarı Park'ta Ortaya Çıktı

Kimliği tespit edilemeyen kişi yada kişiler tarafından gerçekleştirilen saldırı sonrası İnönü Belediye Başkanlığı tarafından İlçe Emniyet amirliğine suç duyurusunda bulunulduğu belirtilirken magandaların yakalanması için İlçe Emniyet Amirliği tarafından çalışma başlatıldı.

Belediye Başkanlığında da ilçe sakinlerine; halkın ödediği vergilerle alınarak halkın hizmetine sunulan yatırımlara asla izin verilmeyeceğini ve bu suçu işleyenler kim olursa olsun hak ettikleri cezaya çarptırılması için bu tür olayları görenlerin 155 Polis İmdat telefonunu arayarak vatandaşlık görevini yerine getirmelerini bekledikleri ifade edildi.


Polis, Güncel

Kaynak: Bültenler

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