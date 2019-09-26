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Magandalar parkı yedinci kez tahrip etti

Eskişehir'in İnönü ilçesindeki bir park magandaların açık hedefi oldu.

26.09.2019 17:31Magandalar parkı yedinci kez tahrip etti
Eskişehir'in İnönü ilçesindeki bir park magandaların açık hedefi oldu.

İsmetpaşa Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki Kösepınarı Parkına bu yaz yerleştirilen aydınlatma direkleri ve lambalar, tüm önlemlere rağmen kimliği bilinmeyen magandalar tarafından yine tahrip edildi. Direklerdeki lambaları kopararak kullanılamaz hale getiren kimliği belirsiz kişi veya kişilerin yakalanması için İnönü Belediye Başkanlığı tarafından İlçe Emniyet Amirliğine suç duyurusunda bulunulduğu belirtilirken magandaların yakalanması için çalışma başlatıldı. Belediye tarafından da ilçe sakinlerine; ödenen vergilerle alınarak halkın hizmetine sunulan yatırımlara zarar verilmesine asla izin verilmeyeceği ve bu suça karışanların en kısa sürede hak ettikleri cezayı alacakları bildirildi. Bu tür olayları görenlerin 155 Polis İmdat telefonunu arayarak vatandaşlık görevini yerine getirmeleri istendi. - ESKİŞEHİR

İsmetpaşa Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, Eskişehir, Güncel

Kaynak: İHA

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