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Magandalar sıkıştırdıkları araca ateş açtılar: 1 yaralı

Ümraniye TEM Otoyolunda magandalar tartıştıkları sürücünün aracını sıkıştırdılar, araca art arda ateş açıp olay yerinden kaçtılar.

14.01.2020 12:25 | Son Güncelleme: 14.01.2020 12:25Magandalar sıkıştırdıkları araca ateş açtılar: 1 yaralı
TEM Otoyolunda magandalar tartıştıkları sürücünün aracını sıkıştırdılar, araca art arda ateş açıp olay yerinden kaçtılar. Kurşunların hedefi olan sürücü ise yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Ümraniye TEM otoyolunda saat 11.45 sıralarında yaşanan olayda, bir araç ile yolda ilerleyen magandalar, lüks aracıyla ilerleyen Ertu E. adlı kişiyle tartışarak araca makas atıp çarptılar. Magandalar daha sonra aracı sıkıştırıp durdurdular ve sürücüye art arda silahla ateş ettiler. Sürücü Ertu E. yaralanırken, aracın camları tuzla buz oldu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis, saldırgan şahısları yakalamak için çalışma başlattı.
(İHA)

TEM Otoyolu, Ümraniye, Güncel

Kaynak: İHA

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