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Baklavacı kardeşlerin saldırısına uğrayan hamile kadın tahliye kararı sonrası gözyaşı döktü

İstanbul Pendik'te hamile kadının içinde bulunduğu araca saldıran Seydioğlu Baklava'nın sahipleri tahliye edildi. Kararın ardından hamile kadın gözyaşı döktü.

30.07.2019 12:49
Baklavacı kardeşlerin saldırısına uğrayan hamile kadın tahliye kararı sonrası gözyaşı döktü

İstanbul Pendik'te hamile kadının içinde bulunduğu araca saldıran Seydioğlu Baklava'nın sahipleri Hasan Sel ve Hüseyin Sel'in ilk mahkemede tahliyesine karar verildi. Mahkemenin kararını duyan Ayfer Bahçıvan adliyede gözyaşı döktü.

Pendik'te 7 aylık hamile kadının içinde bulunduğu aracın önünü keserek dikiz aynasını kıran ve kaputunu teklemeyen Seydioğlu Baklava'nın sahipleri Hasan Sel ve Hüseyin Sel,bugün ilk kez hakim karşısına çıktı. Anadolu 59. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya, tutuklu sanıklar Hasan ve Hüseyin Sel ile avukatları katıldı. Duruşmada, Yunus Emre Bahçıvan, hamile eşi Ayfer Bahçıvan ve avukatı da hazır bulundu.

İki kardeş mahkemedeki ilk ifadesinde üzgün ve pişman olduklarını söyledi. Hasta olan annelerinin yanına gittiklerini söyleyen Sel kardeşler bu nedenle gergin olduklarını iddia etti. Yunus Emre Bahçıvan ve hamile eşi Ayfer Bahçıvan ise ifadelerinde henüz doğmamış çocuklarının ve kendilerinin haklarını helal etmediklerini söyledi.

MAHKEME KARARINI VERDİ, KADIN GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Mahkeme, olaya ilişkin delillerin güvence altına alındığı ve sanıkların kaçma ihtimalinin bulunmadığı gerekçesiyle, Hasan ve Hüseyin Sel'in tahliyelerine karar verdi. Sanıklar hakkında yurt dışına çıkış yasağı uygulanacak. Kararı duyan ve 7 aylık hamilen Ayfer Bahçıvan, adliyede gözyaşlarını tutamadı.

NE OLMUŞTU?

Olay, 6 Temmuz'da E-5 karayolunda meydana gelmişti. Hasan ve Hüseyin Sel, trafikte kendilerine yol vermediğini iddia ettikleri araca, içerisinde hamile bir kadın olmasına rağmen saldırıda bulunmuştu.

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması ve tepkilerin yükselmesi sonrasında iki zanlı, başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanmıştı.

PendikPendik'te hamile kadının aracına saldıran baklavacı trafik magandalarına ilk duruşmada tahliye


Hüseyin Sel, Seydioğlu, Pendik, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR (98)
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MAALESEF: Burası Türkiye ne bekliyordunuz ki ? Adalet mi?...
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SAVAŞ: Abartma sende artık adamlar pişmanım demişler daha ne istiyosun
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Ö.B: bu kanunları çıkaranlar utansın mı diyeyim yoksa Allah onların ailelerine iki katını mı yaşatsın diyeyim bilemedim
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OSMAN: burda adalet yok diyenlere: tahliyede kişi ve kişiler salıverilir, ancak suçlu olduğu veya suçsuz olduğu henüz netleşmiş değildir. yani davanın devamı gelecek.
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ARITMETIK SAZAN: Adamlar cezalarini cekti. Halk onlari iteledi ve hala da cezalandiracak. Arabana tekme atti diye yillarca hapis mi yatacaklar? Bundan sonra bu olaydan ders almazlarsa, yatarlar o baska. Bu kadar aglayip zirlamaya gerek yok
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SEN SAN: Ayni sey senin ve ailenin basina gelse ne düsünürsün? Ac oldugu icin ekmek calan insana ceza verilsin, kabadayilik, mafyalik taslayarak adam dövmeye, haile insana korku yaratmaya ceza verilmesin, oh ne güzel. Ya o kadin korkudan cocugunu kaybetseydi ne olacakti! Demek adalet dedikleri bu?
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KAPTAN: BENDE DAHA ÖNCE SİZİN GİBİ YORUMLADIM SAĞLADIKLARI İSTİHDAMI GÖZ ÖNÜNE ALINARAK CEZA VERİLMELİ . . AMA ŞU ANDA EN AZINDAN ARACA ZARAR VERMEKTEN TE OLSA MADDİ OLARAK BİR PARA CEZASI VERİLMELİ HAA HALK OLARAK MARKALARINDAN UZAK DURACAĞIZ ELİMİZDEN GELENİN EN İYİSİ BUDUR.
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16 1
TS Lİ: o zaman en kısa zamanda bayansan eğer sana aynısı yapılsın, erkeksen eşine yapılsın bu kadar. .
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18 7
NECO: olayın önceside bilinmiyor belki adamları tahrikler ettin sadece kavga anını çekmişler
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10 13
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