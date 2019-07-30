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Magandaların saldırısına uğrayan hamile kadın tahliye kararı sonrası gözyaşı döktü

Magandaların saldırısına uğrayan hamile kadın tahliye kararı sonrası gözyaşı döktü Pendik'te hamile kadına trafikte dehşeti yaşatan şahıslar tahliye edildi İSTANBUL - Pendik'te hamile kadının içinde bulunduğu araca saldıran Seydioğlu Baklava'nın sahipleri Hasan Sel ve Hüseyin Sel'in...

30.07.2019 13:12
Magandaların saldırısına uğrayan hamile kadın tahliye kararı sonrası gözyaşı döktü
Magandaların saldırısına uğrayan hamile kadın tahliye kararı sonrası gözyaşı döktü
Pendik'te hamile kadına trafikte dehşeti yaşatan şahıslar tahliye edildi İSTANBUL - Pendik'te hamile kadının içinde bulunduğu araca saldıran Seydioğlu Baklava'nın sahipleri Hasan Sel ve Hüseyin Sel'in tahliyesine karar verildi. Kararın ardından hamile kadın gözyaşı döktü.
Pendik'te 7 aylık hamile kadının içinde bulunduğu aracın önünü keserek dikiz aynasını kıran ve kaputunu teklemeyen Seydioğlu Baklava'nın sahipleri Hasan Sel ve Hüseyin Sel, "kara ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma", "mala zarar verme" ve cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 20'şer yıla kadar hapis istemiyle bugün hakim karşısına çıktı. Mahkeme, şahısların tahliyesine karar verdi. Kararın ardından, 7 aylık hamile olan Ayfer Bahçıvan adliyede gözyaşı döktü.

Hüseyin Sel, Seydioğlu, Pendik, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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