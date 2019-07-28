Magandalarının düğün öncesi havaya ateş açtığı o anlar kamerada

SAMSUN'un Tekkeköy ilçesinde, düğün öncesi magandalar, davetliler ve çocukların arasında dakikalarca tabancalarla havaya ateş açtı. O anlar ise davetliler tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Olay, akşam saatlerinde Tekkeköy ilçesinde meydana geldi. Düğün öncesi dua eşliğinde gelinin baba evinden çıkışının ardından bir grup maganda tabancalarını çıkardı. Grup, davetliler ve çocukların da yer aldığı kalabalık arasında tabancalarla dakikalarca havaya ateş etti. O anlar davetliler tarafından cep telefonu kamerası ile anbean görüntülendi. Sosyal medya da paylaşılan görüntülere, pek çok takipçi ise yorumda bulunup, tepki gösterdi.

Kaynak: DHA