28 Şubat 2019, 11:13
»»

Magandanın Ambulansa Yol Vermeme Çabası Kameraya Yansıdı

İstanbul'da bir trafik magandasının ambulansa yol vermeme çabası arkadan gelen bir sürücü tarafından görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülere kullanıcılar tepki gösterdi.

İstanbul'da bir trafik magandasının ambulansa yol vermeme çabası arkadan gelen bir sürücü tarafından görüntülendi.

Görüntüler, D-100 Karayolu Cevizlibağ mevkii İncirli istikametinde bu sabah kaydedildi. Lüks araçlı trafik magandası, bir ambulansa yol vermemek için büyük çaba sarfediyor.

AMBULANS HANGİ ŞERİDE GEÇTİYSE ORAYA GEÇTİ

Tepe lambaları yanan özel ambulans hangi şeride geçerse o da direksiyonu o şeride kırıyor. Ambulans yan yola girmek için manevra yaptığı sırada bile maganda sürücü yolu kapatarak ilerlemesine engel oluyor. Maganda sürücü bir süre yan yolu kapattıktan sonra D-100'e geri dönünce ambulans yan yola girerek yoluna devam ediyor.

D-100 Karayolu, DHA, İstanbul, Yenikadinda Gösterme, 3. Sayfa, Güncel
Kaynak: DHA


YORUMLAR (94)
KRAL: Eline alacan kırılmaz sopa iyi bir dövecen bir daha aynı haltı yemez. . .
Yayından Kaldır
2 0
Cevap yaz
BU NE YAA: plakasi belli, bas cezayi bak bir daha yaparmi .
Yayından Kaldır
4 0
Cevap yaz
QQQ: Angela Merkel yönetsin Ülkemizi
Yayından Kaldır
1 1
Cevap yaz
TANER: SON 16 YILDA HERKES AYRIŞTI KİN NEFRET TOHUMLARI EKİLDİ SAYGI SEVGİ AŞK KALMADI HERŞEY YAPMACIK OLDU ÇİÇEĞİ BÖCEĞİ EZEN YERYÜZÜNÜ HOYRATÇA KULLANAN Bİ TOPLUM YETİŞTİ DAHA NE BEKLİYOSUNUZ DEĞİŞİME KENDİNİZDEN BAŞLAYIN !!!
Yayından Kaldır
1 0
Cevap yaz
AYAZ: İNSANLIK BU BİR KÜLTÜR MESELESİ AİLESİN DEN ÖYLE GÖRMÜŞ
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
Tüm 94 yorumu okumak için tıklayın