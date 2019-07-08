08.07.2019 16:00
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Magandanın elini sıkan polis amiri görevden alındı

Pendik'te hamile kadın ve eşinin bulunduğu araca saldırarak çifte dehşeti yaşatan Hasan Sel ve Hüseyin Sel'in, Pendik Şehit Adil Gözalıcı Polis Merkezi Amirliğine girdikleri sırada elini sıkan polis amiri görevden alınarak hakkında idari soruşturma başlatıldı.

Pendik'te hamile kadın ve eşinin bulunduğu araca saldırarak çifte dehşeti yaşatan Hasan Sel ve Hüseyin Sel'in, Pendik Şehit Adil Gözalıcı Polis Merkezi Amirliğine girdikleri sırada elini sıkan polis amiri görevden alınarak hakkında idari soruşturma başlatıldı. Pendik'te geçtiğimiz gün, trafikte yol verme kavgası sebebiyle hamile kadının ve eşinin bulunduğu araca saldırarak çifte dehşeti yaşatan Hasan Sel ve Hüseyin Sel, Pendik Şehit Adil Gözalıcı Polis Merkezi Amirliğine gelerek burada ifade verdi. Şahısların polis merkezine girdikleri sırada, polis amiri ile Hüseyin Sel'in el sıkışması ise tartışmalara sebep oldu. Yaşanan olayın ardından İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Pendik Şehit Adil Gözalıcı Polis Merkezi Amirinin görevden alınarak hakkında idari soruşturma başlatıldığı açıklandı. Görüntülerde şahıslar polis merkezine girdikleri sırada Hüseyin Sel ile polis amiri el sıkışmış ve polis amiri, Hüseyin Sel'in sırtına dokunmuştu.
(İHA) Magandanın elini sıkan polis amiri görevden alındı
Kaynak: İHA
Pendik, Polis, Güncel

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