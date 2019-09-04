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Magandanın evi ile iş yerinde silah ve mermiler ele geçirildi

TRABZON'da, polis ekipleri, silahla rastgele ateş açan magandalara karşı denetimlerini artırdı.

04.09.2019 16:50 Magandanın evi ile iş yerinde silah ve mermiler ele geçirildi
TRABZON'da, polis ekipleri, silahla rastgele ateş açan magandalara karşı denetimlerini artırdı. Polis ekiplerince evinden havaya ateş ettiği belirlenen S.Ç. gözaltına alındı. Şüphelinin ev ve iş yerinde yapılan aramada; çok sayıda tabanca, tüfek ve silahlara ait mermi ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, özellikle kentin yüksek kesimlerinde havaya ateş etme olaylarına yönelik harekete geçerek, araştırma ve denetimlerini yoğunlaştırdı. Ekipler, silahla evinden ateş ettiğini belirlediği S.Ç.'yi yakalayarak, gözaltına aldı. Ekipler, sorgusu için emniyete götürülen S.Ç.'nin ev ve iş yerinde arama yaptı. Evdeki aramada 2 kurusıkı ve 2 şarjör, biri başkası adına ruhsatlı diğeri ruhsatsız olmak üzere 2 av tüfeği, 196 av tüfeği mermisi, 42 farklı çaplarda tabanca mermisi, 89 kurusıkı mermisi, iş yerindeki aramada ise 2 tabanca, 1 av tüfeği ve tarihi görünümlü horozlu 3 tüfek ele geçirildi.



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Kaynak: DHA

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