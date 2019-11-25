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- Mağaracılardan kayalıklarda kurtarma çalıştayı

- Mağaracılardan kayalıklarda kurtarma çalıştayıBURSA - Türkiye Mağaracılık Federasyonu bünyesindeki Mağara Kurtarma Komisyonu'nun düzenlediği 13. Mağara Kurtarma Çalıştayı, Bursa'da Gündoğdu Mahallesi kayalıklarında yapıldı.

25.11.2019 12:53 | Son Güncelleme: 25.11.2019 12:55
- Mağaracılardan kayalıklarda kurtarma çalıştayı
BURSA - Mağaracılık Federasyonu bünyesindeki Mağara Kurtarma Komisyonu'nun düzenlediği 13. Mağara Kurtarma Çalıştayı, 'da Mahallesi kayalıklarında yapıldı.
Mağaracılık Federasyonuna bağlı yedi dernek ve dokuz öğrenci topluluğundan 45 mağaracının iştirak ettiği çalıştay 3 gün sürdü. 22-24 Kasım tarihleri arasında düzenlenen çalıştay renkli görüntülere sahne oldu. 17 Ağustos Marmara depreminden sonra hız kazanan arama kurtarma dernek faaliyetleri genelde deprem sonrası enkazdan afetzede kurtarmaya yönelik olarak gelişti. Bunun yanında su altı ve doğa kurtarma çalışmaları yapan sivil toplum kuruluşlarının sayısında da artış oldu. Ancak yurdumuzda mağaradan kazazede kurtarma konusunda tecrübeli kurtarmacı eksikliği uzun yıllardır hissediliyordu. Mağaracılık Federasyonu bu konudaki eksikliğin giderilmesine yönelik yapılan çalıştayların 13'üncüsünü Bursa'da düzenledi.
Mağaracılık Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Genç, "Mağaradan kurtarma konusunun zorlukları göz önüne alındığında çalışacak gönüllülerin mağara tecrübesi olan kişiler arasından yetiştirilmesi önem arz etmektedir. Organize ettiğimiz çalıştaylar esnasında, özellikle farklı bölgelerden gelen mağaracıların birlikte çalışması sayesinde dernekler arası koordinasyon ve işbirliğinin güçlendirilmesi açısından da faydalı oldu" dedi.
Çalıştayın teorik eğitimlerin verildiği ilk gün, Mağaracılık aktiviteleri esnasında yaşanabilecek olumsuzluklar ve bunlardan kaçınmak için alınması gereken önlemler ile dikkat edilecek konular anlatıldı. Yaşanabilecek kazalar esnasında ve sonrasında yapılması gerekenlerin anlatıldığı sunulardan sonra Gündoğdu kayalıklarında uygulamalı eğitimlerle bilgilerin pekiştirilmesi sağlandı.
(AE-AÇ-SD-MŞ)
- Mağaracılardan kayalıklarda kurtarma çalıştayı

Gündoğdu, Türkiye, Bursa, Genel

Kaynak: İHA


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