Mağarada mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı
Antalya'da girdikleri mağarada mahsur kalan 3 kişi ekiplerce kurtarıldı.
06.07.2020 23:29 | Son Güncelleme: 06.07.2020 23:35
Ekipler halatlar yardımıyla mağaranın 60 metrelik kısmına inerek mahsur kalanlara ulaştı.
Mahsur kalanlardan ilk olarak yüksekten düşerek yaralanan Mehmet Ç, güçlükle mağaradan çıkarıldı. Yaralı, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Ekipler yaklaşık 4 saat süren çalışmanın ardından Ercan B. ve İsmail C'yi de kurtardı.
Mağaraya define aramak için girdikleri değerlendirilen Mehmet Cüneyt T, Ercan B. ve İsmail C, sağlık ekiplerinin ayakta yaptıkları tedavinin ardından polis ekiplerince gözaltına alındı.
Mehmet Ç'nin de tedavisi tamamlandıktan sonra gözaltına alınacağı öğrenildi.
Kaynak: AA
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