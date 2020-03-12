Mağarada mahsur kalan keçiyi AKUT kurtardı
Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde mağaraya düşerek mahsur kalan keçi AKUT ekiplerince kurtarıldı.
12.03.2020 21:07 | Son Güncelleme: 12.03.2020 21:07
Antalya 'nın Gündoğmuş ilçesinde mağaraya düşerek mahsur kalan keçi AKUT ekiplerince kurtarıldı.
Gündoğmuş'un Ortaköy Mahallesi kırsalında bir çobana ait keçinin mağara düşerek mahsur kaldığı ihbarı üzerine Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Alanya Ekibi harekete geçti. Keçinin düştüğü bölgeye gelen 4 kişilik ekip keçinin kurtarılması için çalışma başlattı. İp sarkıtılarak bölgeye inen ekipler, keçiyi yaklaşık 30 metre aşağıdaki mağaradan kurtararak sahibine teslim etti.
AKUT Alanya Ekip Sorumlusu Yaşar Yiğit, "Bizim için her canlı kutsaldır. O nedenle insan veya hayvan fark etmeden kurtarma çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi. - ANTALYA
Gündoğmuş'un Ortaköy Mahallesi kırsalında bir çobana ait keçinin mağara düşerek mahsur kaldığı ihbarı üzerine Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Alanya Ekibi harekete geçti. Keçinin düştüğü bölgeye gelen 4 kişilik ekip keçinin kurtarılması için çalışma başlattı. İp sarkıtılarak bölgeye inen ekipler, keçiyi yaklaşık 30 metre aşağıdaki mağaradan kurtararak sahibine teslim etti.
AKUT Alanya Ekip Sorumlusu Yaşar Yiğit, "Bizim için her canlı kutsaldır. O nedenle insan veya hayvan fark etmeden kurtarma çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi. - ANTALYA
Kaynak: İHA
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